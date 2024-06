Hậu Giang: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đứng thứ 2 vùng ĐBSCL

Quang cảnh hội nghị sáng 28-6

KCN Sông Hậu - tỉnh Hậu Giang (nằm giáp ranh với TP Cần Thơ) hiện đang được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và dự thảo Chương trình công tác quý 3-2024 của Tỉnh ủy; tóm tắt báo cáo sơ kết 5 tháng sử dụng thí điểm Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Hậu Giang. Hội nghị cũng đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2024, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang đã nhấn mạnh những kết quả đạt được của Hậu Giang. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng đầu năm đạt 8,04%, đứng thứ 2 vùng ĐBSCL, xếp ở nhóm cao cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng với khu vực II (công nghiệp, xây dựng) tăng 39,47%.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Diện tích và cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển đổi theo hướng tích cực, trình độ kỹ thuật canh tác ở các địa phương được nâng cao. Các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, gắn với các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ để thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân. Đã thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông Xuân, đảm bảo tiến độ sản xuất vụ lúa Hè Thu; chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt. Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo. Chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, sạt lở và xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu.

Trong 6 tháng đầu năm, có 490 doanh nghiệp thành lập mới, tổng số vốn 1.530 tỷ đồng. Đến nay, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và có kê khai thuế là 4.499 doanh nghiệp, tăng 169 doanh nghiệp so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống và các loại hình dịch vụ tiêu dùng khác đạt 29.628 tỷ đồng, tăng 7,95% so với cùng kỳ.

Kinh tế tiếp tục duy trì đạt kết quả tích cực, nhiều lĩnh vực đạt kết quả cao; nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn với tín hiệu thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ, hiệu quả và bền vững. Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, giá cả hàng hóa, vận tải tiếp tục ổn định và tăng trưởng.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tiếp tục xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh: Sổ tay đảng viên điện tử là giải pháp công nghệ, bước đột phá trong chuyển đổi số hoạt động Đảng, góp phần đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng. Trong đó, tạo thuận lợi cho chi bộ trong việc chuẩn bị nội dung cuộc họp; giúp đảng viên nắm bắt thông tin tình hình quốc tế, trong nước, tin trong tỉnh và các văn bản của cấp trên nhanh chóng; cung cấp thông tin chính thống cho đảng viên góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo tiền đề triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Hậu Giang.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cũng chỉ ra những hạn chế: Một số đảng viên ở cơ sở lớn tuổi, sử dụng điện thoại thông minh chưa thành thạo, đôi lúc thao tác không đúng nên còn khó khăn trong việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử… Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, cần quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương thực hiện Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh đến các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong đơn vị, địa phương mình để tạo sự thống nhất cao trong hành động. Bên cạnh đó, thiết lập đường dây nóng có kỹ thuật viên trực (tổ cấp tỉnh, huyện, thậm chí đến cấp xã) để hỗ trợ kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Sổ tay đảng viên điện tử.

VĨNH TƯỜNG