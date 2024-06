Heo hơi tăng giá, doanh nghiệp tăng đàn

Từ sau Tết Nguyên đán 2024 đến giữa tháng 4-2024, thương lái thu mua heo hơi tại chuồng của nông dân với giá từ 58.000-60.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi xuất chuồng chạm ngưỡng 70.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với đầu năm và đang ở mức cao nhất trong 5 năm qua.

Giá heo hơi tăng mạnh

Theo ghi nhận, tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ngày 13-6 tăng 1.000-2.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 68.000-71.000 đồng/kg, tùy khu vực. Cụ thể, tại tỉnh Thái Bình, hiện thương lái thu mua với giá lên mức 71.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Trong khi đó, thương lái tại các tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận giao dịch với giá 69.000 đồng/kg, tăng khá nhiều so với thời điểm đầu năm. Còn tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi được thu mua trong khoảng 66.000-69.000 đồng/kg.

Tương tự, ở các tỉnh phía Nam, giá giao dịch heo hơi tại các tỉnh Hậu Giang và Long An, lần lượt ghi nhận ở mức 68.000 đồng/kg và 70.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại, nhất là Đồng Nai (nơi tập trung khá nhiều doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi heo), giá heo hơi cũng nhích lên đáng kể, đạt ngưỡng 70.000-72.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, đánh giá, đà tăng giá heo hơi có thể kéo dài đến tháng 8, tháng 9 năm nay. Ông Công dự báo, thị trường heo hơi khó lòng tăng đột biến lên mức 78.000 đồng/kg, dù lúc này nguồn cung đang thiếu hụt cục bộ, bởi khi đạt đến ngưỡng giá 70.000-72.000 đồng/kg sẽ có lượng thịt nhập khẩu tăng đáng kể. Ngoài ra, từ tháng 10 đến Tết Nguyên đán 2025, nguồn cung sẽ được bổ sung từ việc tái đàn. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi đang tích cực bổ sung heo giống, heo nái để tái đàn.

Xuất chuồng tại cơ sở chăn nuôi heo Bình Thắng (tỉnh Đồng Nai)

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), giá heo hơi xuất chuồng đang tăng mạnh so với thời điểm đầu năm 2024. Tính bình quân tháng 1-2024, giá heo hơi đạt mức 53.000 đồng/kg. Trong tháng 2, giá tăng khoảng 3.000-4.000 đồng/kg và tiếp tục tăng trong tháng 3. So sánh giá thịt heo hơi trung bình của quý 1 trong 3 năm trở lại đây cho thấy, giá trung bình quý 1-2024 cao hơn khoảng 5.000 đồng/kg (tăng 9,7% so với quý 1-2023). Với giá bán ở thời điểm trung tuần tháng 6 này, nhìn chung người chăn nuôi đang có lợi nhuận tốt.

Còn theo dự báo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), trong thời gian tới, giá thịt heo có thể tiếp tục đứng ở mức cao do các hộ chăn nuôi chưa tái đàn nhiều, phía doanh nghiệp cũng khá thận trọng khi tăng tổng đàn heo do lo ngại dịch bệnh hoành hành vào thời điểm cuối năm.

Doanh nghiệp thắng lớn

Theo nhận định, các doanh nghiệp chăn nuôi heo công nghiệp quy mô lớn đang hưởng lợi trực tiếp từ việc giá heo hơi tăng vọt. Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco, cho biết, tập đoàn đang lên kế hoạch tiếp tục bổ sung đàn heo nái và heo giống. Sau khi nhập khẩu 10.000 con heo giống vào cuối năm 2023, cuối tháng 4-2024, Tập đoàn Dabaco tiếp tục nhập thêm một lô heo giống, đưa quy mô và năng suất đàn heo hiện nay lên mức cao nhất trong 28 năm hoạt động.

Còn theo ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam, doanh nghiệp này đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu hơn 5.500 tỷ đồng, tăng 6%; lãi sau thuế gần 306 tỷ đồng, gấp 10 lần năm trước. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 đặt ra là dựa trên cơ sở giá heo hơi bình quân đạt 55.000 đồng/kg. Do đó, với giá bán hiện tại gần 70.000 đồng/kg và duy trì đến hết năm 2024, lợi nhuận của doanh nghiệp còn cao hơn.

Với hiệu ứng từ giá heo, cổ phiếu các “đại gia” chăn nuôi trên sàn chứng khoán cũng tăng nóng, thậm chí “cháy hàng”. Giữa tháng 5 vừa qua, các cổ phiếu DBC (Tập đoàn Dabaco), BAF (Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam), HAG (Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) đã đồng loạt tăng cao. Đà tăng của các cổ phiếu ngành chăn nuôi heo đã bắt đầu từ giữa tháng 4-2024, với mức tăng 20%-30%.

Theo báo cáo từ Công ty Chứng khoán Vietcombank, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến cổ phiếu của các doanh nghiệp chăn nuôi heo tăng. Đầu tiên là do nguồn cung heo ở miền Bắc không còn nhiều. Thứ hai là mặt bằng giá heo ở 3 vùng gần như bằng nhau, nên sự lưu chuyển heo từ miền Nam, miền Trung ra miền Bắc khá yếu. Thứ ba là heo ở Thái Lan chưa được đưa về Việt Nam dù mức chênh lệch giá khá cao.

Ông Ngô Cao Cường, Giám đốc Tài chính Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam, nhận định, giá heo hơi đang tăng cao trở lại chủ yếu đến từ yếu tố nguồn cung. Dịch tả heo châu Phi thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung con giống, khiến các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đang phải nhập heo giống với chi phí cao. Trong khi đó, cả doanh nghiệp chăn nuôi lẫn hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang trong quá trình tái đàn và cần chờ đến ít nhất đến tháng 12-2024 mới có nguồn cung mới ra thị trường.

ĐỨC TRUNG