Herbalife Việt Nam đóng góp hơn 3,2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi và Matmo

Herbalife Việt Nam đã đóng góp 3.204.000.000 VND (Ba tỷ hai trăm lẻ bốn triệu đồng) đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để góp phần hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi 2 cơn bão số 10, 11 và các đợt mưa lũ lớn theo sau tại khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam vừa qua.

Đại diện Herbalife Việt Nam Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám Đốc Truyền Thông (áo west đen) trao tiếp nhận ủng hộ cho Ông Nguyễn Hải Nam

Trong đó 574.000.000 VND (Năm trăm bảy mươi bốn triệu đồng) được đóng góp bởi các Thành viên Độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Herbalife Việt Nam cùng các Thành viên Độc lập và nhân viên Công ty đang chung tay cùng các bên liên quan, các tổ chức và cá nhân, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi và Matmo. Việc đóng góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ phù hợp với truyền thống tương thân, tương ái của Người Việt Nam và là một phần trong cam kết lâu dài của Herbalife trong việc hỗ trợ cộng đồng gặp khó khăn và những người cần sự giúp đỡ".

Được biết trong năm 2024, Herbalife Việt Nam cùng các Thành viên Độc lập và nhân viên Công ty cũng đã quyên góp hơn 2.800.000.000 VND (Hai tỷ tám trăm triệu đồng) để cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi và lũ lụt ở các tỉnh thành phía Bắc Việt Nam.

BÍCH PHƯỢNG