Hiểm họa từ công trình xây dựng không phép trên nóc chung cư

Công trình xây dựng không phép trên nóc chung cư Bình Minh

Sau nhiều năm sử dụng ổn định, năm 2024, Ban Quản trị chung cư Bình Minh đề xuất đầu tư nhà sinh hoạt cộng đồng tại tầng mái sân thượng gồm nhà thể thao trong nhà phục vụ các môn bóng bàn, cờ tướng, thư viện cho trẻ em… Tổng diện tích xây dựng các công trình 500m2. Mặc dù nhiều hộ dân ở chung cư không đồng tình với đề xuất này nhưng ban quản trị chung cư vẫn tiến hành xây dựng.

Sau khi ban quản trị chung cư xây dựng công trình trên sân thượng, cư dân chung cư Bình Minh đã phản ánh đến UBND phường An Khánh và TP Thủ Đức. Các cơ quan đã phối hợp kiểm tra và tịch thu phương tiện thi công, yêu cầu dừng thi công, tháo dỡ phần xây dựng sai phạm. Ban quản trị chung cư cũng đã cam kết ngưng thi công và xin tự tháo dỡ phần diện tích xây dựng vi phạm, trả lại đúng hiện trạng cũ. Thế nhưng, sau đó ban quản trị chung cư không chấp hành mà còn tiếp tục cho thi công, hoàn thiện công trình để đưa vào sử dụng.

Ngày 22-1-2024, ông Lê Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh, TP Thủ Đức đã chủ trì xem xét, xử lý vi phạm hành chính trong việc tự ý cải tạo, sửa chữa thay đổi công năng phần sân thượng (dựng khung sắt, mái tôn…) tại chung cư Bình Minh. Sau đó, ngày 10-9-2024, ban quản trị chung cư đã có văn bản (số 01/CV) gửi UBND TP Thủ Đức, cho rằng, việc nâng mái tôn hiện hữu vẫn đảm bảo quy định về chiều cao công trình, không thay đổi công năng sử dụng, không tăng mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của tòa nhà (chỉ cấy các trụ sắt vào cột, đà hiện hữu để nâng mái) và theo quy định miễn xin giấy phép xây dựng.

Theo lãnh đạo UBND phường An Khánh, chung cư Bình Minh do Tổng công ty Xây dựng số 1 thi công xây dựng. Hiện trên tầng mái có 2 kho và mái tôn phủ toàn bộ tầng mái chống thấm, cao từ 0,8-1,5m so với sàn tầng mái. Ban quản trị chung cư đã nâng mái tôn tầng mái thêm 2-2,5m so với mái tôn hiện hữu.

“UBND TP Thủ Đức đã có văn bản gửi Sở Xây dựng và Sở QH-KT TPHCM đề nghị hỗ trợ cung cấp hồ sơ liên quan đến chung cư Bình Minh. Sau khi các sở cung cấp hồ sơ pháp lý, UBND phường An Khánh sẽ phối hợp với Thanh tra xây dựng TP Thủ Đức và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định”, ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Chủ tịch UBND phường An Khánh, cho biết.

TRẦN YÊN