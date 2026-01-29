Hiện nay là giai đoạn thuận lợi nhất để phát triển game Việt

Chiều 29-1, tại cuộc họp công bố các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) cho biết, ngành công nghiệp game toàn cầu hiện nay vượt qua cả ngành điện ảnh và nhiều lĩnh vực giải trí lớn khác.

Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2025

Theo ông Lê Quang Tự Do, trong nhiều năm, tại Việt Nam vẫn tồn tại định kiến nặng nề coi game chỉ là hình thức giải trí vô bổ, tốn thời gian, thậm chí gây nghiện, khiến một ngành có tiềm năng lớn chưa được khai thác đúng mức.

Ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh: “Nếu nhìn ra thế giới, game không đơn thuần là "chơi game" mà là một ngành công nghiệp đúng nghĩa, có doanh thu gần 200 tỷ USD mỗi năm và đang tác động mạnh mẽ nhất tới lĩnh vực giải trí của con người. Trong khi đó, chúng ta lại đang sở hữu một lĩnh vực có thế mạnh nhưng suốt thời gian dài chưa khai thác được, thậm chí còn tìm mọi cách để hạn chế”.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL)

Theo Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, gần đây đã có sự thay đổi rõ rệt trong cách nhìn nhận đối với ngành game. Một dấu mốc quan trọng là tháng 11-2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xác định 6 ngành công nghiệp trọng điểm, trong đó có game. Bộ Chính trị cũng vừa ban hành nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó khẳng định game là một trong những ngành cần được tập trung đầu tư phát triển.

“Với hai chủ trương chiến lược rất quan trọng này của Đảng và Chính phủ, tôi tin rằng ngành game Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất tốt để bước lên một tầm cao mới”, ông Lê Quang Tự Do chia sẻ.

Hiện nay, doanh thu ngành game Việt Nam đạt khoảng 650 triệu USD. Mục tiêu đến năm 2030 là đạt mốc 1 tỷ USD, thậm chí có thể sớm hơn nếu thu hút được các nhà phát triển game gốc Việt đang đặt trụ sở tại Singapore, Hồng Công (Trung Quốc), Dubai… quay trở về Việt Nam, trở thành doanh nghiệp Việt Nam thực thụ. Để làm được điều đó, chính sách về thuế và quản lý cần đủ hấp dẫn, tương đương hoặc tốt hơn những quốc gia mà họ đang hoạt động.

Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử khẳng định, hiện nay là giai đoạn thuận lợi nhất từ trước đến nay để phát triển game Việt phục vụ quảng bá hình ảnh đất nước và giáo dục văn hóa, lịch sử.

Ngày hội Game Việt Nam- Vietnam GameVerse 2025

Tại buổi họp báo, ông Lê Quang Tự Do, cho rằng, Vietnam GameVerse 2026 - Ngày hội Game Việt Nam, chính là không gian cụ thể để hiện thực hóa khát vọng phát triển ngành game theo hướng chuyên nghiệp và hội nhập. Bước sang năm thứ tư tổ chức, sự kiện mang chủ đề “Cùng nhau vươn ra biển lớn - Do local, go global”, diễn ra từ tháng 2 đến tháng 5 với cao điểm là Ngày hội Game Việt Nam tại TPHCM, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, studio, nhà phát hành, đội tuyển esports và chuyên gia trong, ngoài nước.

Tại đây sẽ có các hoạt động như Vietnam Game Awards 2026, Diễn đàn Game Việt Nam & Game Talks, kết nối đầu tư cùng chuỗi trải nghiệm, triển lãm, thi đấu esports, cosplay… Vietnam GameVerse 2026 hướng tới kết nối hệ sinh thái, thúc đẩy cộng đồng sáng tạo và tạo bệ phóng để game Việt từng bước vươn ra thị trường khu vực và toàn cầu.

