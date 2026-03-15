Công nghệ đồng hành cùng bầu cử

Công nghệ đang được ứng dụng sâu trong công tác bầu cử tại TPHCM, từ người dẫn chương trình (MC) ảo, bản đồ số hướng dẫn điểm bỏ phiếu đến hệ thống điều hành và trung tâm tác chiến an ninh mạng… Thông qua đó, cử tri có thể tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

Lực lượng Biên phòng TPHCM hướng dẫn ngư dân truy cập thông tin bầu cử qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Ảnh: TRÚC GIANG

Tuyên truyền bằng ứng dụng tiện ích

Giữa trưa trên biển, tạm nghỉ công việc quăng lưới, ông Phạm Văn Xíu, ngư dân xã Long Hải (TPHCM) tranh thủ mở điện thoại cập nhật tin tức về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ông cho biết, trong fanpage của xã và nhóm Zalo của ấp, chính quyền địa phương đăng tải tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng như các hướng dẫn cử tri tham gia bỏ phiếu. Người dân còn được hướng dẫn tra cứu địa điểm bỏ phiếu bằng bản đồ trực tuyến, quét mã QR để xem thông tin tuyên truyền hoặc thực hiện một số thủ tục xác nhận thông tin cá nhân qua ứng dụng VNeID.

“Nhờ vậy, dù đi biển nhưng tôi vẫn cập nhật được thông tin. Khi về bờ đi bầu cử, tôi cũng biết rõ hơn về những người ứng cử và quy trình bầu cử”, ông Xíu chia sẻ.

Không chỉ ngư dân, nhiều nhóm cử tri khác như công nhân, người lao động làm việc theo ca cũng đang tiếp cận thông tin bầu cử theo cách tương tự. Thay vì chờ các buổi họp dân hay đến xem bảng niêm yết tại khu phố, người lao động có thể tra cứu thông tin liên quan đến công tác bầu cử ngay trên điện thoại. Ngoài ra, ở khu phố 11 (phường Bình Thạnh) - nơi có những khu nhà trọ nhỏ, bà Đào Thị Lan Phương, Trưởng khu phố 11, còn tổ chức những buổi tuyên truyền trực tiếp và hướng dẫn người dân cách đăng ký nơi bầu cử qua ứng dụng VNeID.

Đối với cử tri là người khiếm thị, phường Bình Thạnh tuyên truyền bằng phương thức sách nói chuyên dụng và tài liệu in chữ nổi. Anh Nguyễn Văn Thương (quê Đồng Tháp, tạm trú phường Bình Thạnh), nói rằng, việc cung cấp tài liệu chữ nổi và tuyên truyền bằng âm thanh trực tuyến giúp những người khiếm thị như anh nắm vững quyền lợi, trách nhiệm của cử tri, biết được tiểu sử và chương trình hành động của những người ứng cử để chọn người xứng đáng nhất.

Tại Trung tâm điều hành giám sát an ninh trật tự của UBND phường Diên Hồng, những màn hình lớn hiển thị hình ảnh 28 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường. Những hình ảnh trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu được truyền về liên tục giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt diễn biến thực tế, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình bầu cử. Trong khi đó, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa phối hợp với Mobifone TPHCM triển khai nhắn tin tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn trực tiếp đến số điện thoại của cử tri để mời đi bầu cử. Qua đó, thông tin về ngày bầu cử được lan tỏa nhanh chóng, rộng rãi và trực tiếp đến từng cử tri.

Tìm thông tin qua bản đồ số

Nhiều địa phương tại TPHCM đã tăng cường ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả tuyên truyền về bầu cử. Phường Thủ Đức ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng người dẫn chương trình (MC) ảo để giới thiệu các quy định liên quan đến bầu cử. Các quy định được thể hiện dưới dạng video trực quan, sinh động, giúp cử tri, đặc biệt là giới trẻ, dễ tiếp cận hơn. Cùng với đó, bản đồ số khu vực bỏ phiếu được phường Thủ Đức tích hợp trên nền tảng bản đồ trực tuyến. Qua đó, cử tri có thể xem quãng đường di chuyển ngắn nhất đến điểm bỏ phiếu, đồng thời truy cập trực tiếp hồ sơ của những người ứng cử tại đơn vị bầu cử của mình.

Phường Trung Mỹ Tây ứng dụng bản đồ số hướng dẫn người dân đến các điểm bầu cử. Ảnh: ĐÔNG SƠN

Ứng dụng bản đồ số các điểm bầu cử cũng được phường Trung Mỹ Tây triển khai từ sớm. Người dân chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập đường dẫn do địa phương cung cấp trên các trang thông tin của phường là có thể xác định chính xác khu vực bỏ phiếu của mình. Hệ thống bản đồ số tích hợp chức năng chỉ đường đến 41 khu vực bầu cử của phường.

Theo ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, bản đồ số giúp người dân tiết kiệm thời gian tìm kiếm địa điểm bầu cử, đặc biệt tại những khu vực có đông dân cư hoặc có hệ thống đường phố phức tạp.

Còn tại phường An Lạc, một chuyên trang thông tin bầu cử được xây dựng nhằm cung cấp đầy đủ các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử. Chỉ với vài thao tác, cử tri có thể tìm thấy mọi thông tin cần thiết - từ danh sách người ứng cử, địa điểm bỏ phiếu, kiểm tra thông tin cử tri cá nhân cho đến quy trình bỏ phiếu.

Đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM, nhận xét, việc ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền và tổ chức bầu cử là xu hướng tất yếu, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia thực hiện quyền công dân.

Vận hành Trung tâm tác chiến an ninh mạng phục vụ bầu cử Công an TPHCM đã vận hành Trung tâm Tác chiến An ninh mạng, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trung tâm duy trì chế độ trực 24/7 trong suốt giai đoạn cao điểm của đợt bầu cử, với sự tham gia của lực lượng chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin. Các phương án giám sát, cảnh báo, ứng cứu sự cố đã được xây dựng đồng bộ, sẵn sàng triển khai ngay khi phát sinh tình huống. Công an TPHCM cũng thực hiện cung cấp dữ liệu về dân cư của từng đơn vị hành chính cấp xã để phục vụ công tác bầu cử; triển khai phần mềm Quản lý cử tri nhằm tối ưu hóa thời gian thực hiện công tác phân chia, rà soát danh sách cử tri. Đồng thời hướng dẫn các địa phương khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID phục vụ công tác bầu cử trong quá trình lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri.

NHÓM PV