“Hiệp sĩ hút đinh” giữa đêm

Đêm xuống, khi phố xá thưa người, nhiều công nhân, shipper ở phường An Phú (TPHCM) lại tập trung ra đường với chiếc xe hút đinh tự chế. Không lương, không ưu đãi, không chế độ, nhưng với sự tình nguyện, họ miệt mài gom từng chiếc đinh, mảnh sắt trên đường để góp phần giữ an toàn cho người đi đường.

Giúp đỡ tận tình, tự nguyện

Gần 22 giờ, chúng tôi theo chân nhóm Thanh niên tình nguyện phường An Phú, bắt đầu một ca “tuần tra” đi hút đinh, mảnh kim loại trên nhiều tuyến đường trọng điểm của phường An Phú và một số phường lân cận.

Các thành viên nhóm Thanh niên tình nguyện phường An Phú chia ca “tuần tra” đi hút đinh trên đường

Dưới ánh đèn đường, chiếc xe hút đinh gắn nam châm lăn đều trên mặt đường thảm nhựa. Mỗi vòng bánh xe đi qua, hàng chục chiếc đinh, vít nhọn, mảnh sắt nhỏ bị hút chặt, phát ra tiếng lách cách khi rơi vào khay chứa. Những tuyến đường có mật độ xe cộ cao, khu vực gần khu công nghiệp, chợ đêm dành cho công nhân hay các đoạn thường xuyên xảy ra sự cố thủng bánh xe được nhóm ưu tiên “tuần tra” trước.

Anh Trần Minh Tuấn, Trưởng nhóm Thanh niên tình nguyện phường An Phú, cho biết, hầu hết thành viên trong nhóm đều là công nhân, tài xế xe ôm công nghệ hoặc lao động tự do. Ban ngày mưu sinh, ban đêm các anh tranh thủ thời gian rảnh để tham gia hút đinh, hỗ trợ điều tiết giao thông và giúp đỡ người gặp nạn. “Mỗi ca kéo dài từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Có hôm, chúng tôi gom được cả ký đinh rải trên đường. Có những ngày đi liên tục 4 tiếng, chúng tôi hút được hơn 10kg sắt, thép vụn”, anh Tuấn chia sẻ.

Công việc tuy ý nghĩa nhưng tiềm ẩn không ít nguy hiểm. Các thành viên của nhóm phải di chuyển chậm giữa dòng xe tải, xe container trên đường, nhất là trên những tuyến đường lớn. Nhóm thường hoạt động từ 20 giờ đến 0 giờ, với quãng đường khoảng 7-10km. Những ngày cuối tuần hoặc dịp cao điểm, khi nhiều thành viên được nghỉ ca, nhóm tăng cường khung giờ “tuần tra” khuya, thậm chí đến rạng sáng để góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Không chỉ hút đinh rải trên đường, các thành viên của nhóm còn hỗ trợ lực lượng chức năng điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường khi có vụ tai nạn xảy ra, sơ cứu ban đầu cho người bị thương và gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện. Nếu phát hiện người đi đường bị thủng bánh xe do cán phải đinh, các anh sẵn sàng vá xe miễn phí ngay tại chỗ.

Nói về hoạt động của nhóm Thanh niên tình nguyện phường An Phú, anh Trần Minh Tuấn tâm sự: “Tụi em làm hoàn toàn tự nguyện, không nhận thù lao. Thỉnh thoảng người được giúp đỡ gửi vài chục ngàn đồng, anh em mua nước uống hoặc góp vào quỹ chung của nhóm”. Chính sự giúp đỡ tận tình, không hưởng lợi ấy đã khiến nhiều người đi đường cảm động. Không ít người giảm tốc độ, bật đèn cảnh báo khi thấy nhóm làm việc, thậm chí dừng xe gửi lời cảm ơn.

Chỉ trong hơn một giờ chạy theo xe hút đinh trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua các phường An Phú, Thuận Giao, Phú Lợi..., chúng tôi ghi nhận nhóm đã thu được hàng trăm chiếc đinh lớn nhỏ, trong đó có cả đinh ba cạnh, vít nhọn - những “cái bẫy” nguy hiểm đối với xe máy. Những vật dụng tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng nếu không được kịp thời thu gom.

Phần thưởng là những con đường an toàn

Tiền thân của nhóm Thanh niên tình nguyện phường An Phú là nhóm SOS tình nguyện An Phú, được thành lập vào năm 2020. Ban đầu, nhóm chỉ có 8 thành viên, do anh Trần Minh Tuấn làm trưởng nhóm. Xuất phát từ mong muốn san sẻ phần nào khó khăn với lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực vòng xoay An Phú và các tuyến đường giáp ranh (vốn có mật độ phương tiện cao, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm), anh em trong nhóm tự nguyện tham gia điều tiết giao thông. Qua kết nối với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, nhóm chính thức đi vào hoạt động với sự tự nguyện nhưng tràn đầy nhiệt huyết, không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào.

Sau này, nhóm SOS tình nguyện An Phú hợp nhất với nhóm “Phản ứng nhanh” chuyên đi hút đinh do anh Nguyễn Nhật Huy (sinh năm 2004, quê An Giang) phụ trách, đổi tên thành nhóm Thanh niên tình nguyện phường An Phú. Hiện nhóm có khoảng 10 thành viên, hoạt động thường xuyên. Ban ngày, anh Huy chạy xe ôm công nghệ, ban đêm cùng các thành viên rong ruổi trên các tuyến đường để hút đinh, hỗ trợ người dân.

“Nhóm mong mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng để người dân ở nhiều địa phương khác cũng nhận được sự hỗ trợ kịp thời trên mỗi chuyến đi. Nhiều khi bà con ở phường khác gọi nhờ giúp đỡ, nhưng chúng tôi ở xa, không thuận tiện trong việc hỗ trợ nên cảm thấy rất ngại với bà con”, anh Trần Minh Tuấn, Trưởng nhóm Thanh niên tình nguyện phường An Phú, chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Vũ Hoài Thương (sinh năm 1987, quê Long An), một thành viên trong nhóm, mặc dù mỗi người có công việc và thời gian sinh hoạt khác nhau, nhưng các thành viên luôn linh hoạt sắp xếp lịch trực, hỗ trợ lẫn nhau để duy trì hoạt động. “Người làm công nhân ban ngày thì trực ban đêm. Người chạy xe ôm tranh thủ thời gian rảnh để tham gia điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường tai nạn. Nói chung, anh em trong nhóm chia ca để thực hiện nhiệm vụ, giúp người đi đường yên tâm hơn”, anh Thương nói.

Phương tiện hút đinh mà nhóm sử dụng là chiếc xe tự chế do “hiệp sĩ hút đinh” Phùng Hữu Hiệp trao tặng. Sau đó, các thành viên mua thêm nam châm, gia cố và cải tiến để phương tiện chắc chắn, an toàn hơn khi di chuyển trên đường. Mỗi “ca” hút đinh kết thúc khi đồng hồ đã chỉ gần 23 giờ, có hôm sang ngày mới. Dù thấm mệt nhưng trên gương mặt các thành viên vẫn luôn nở nụ cười.

Trong quá trình theo chân 2 chiếc xe hút đinh chạy trên đường, chúng tôi ấn tượng với dáng người gầy gò của anh Trần Minh Tuấn, Trưởng nhóm Thanh niên tình nguyện phường An Phú. Gương mặt hiền lành, giọng nói trầm ấm, anh kể, trước đây anh làm công nhân vào ban ngày, ban đêm chạy xe hút đinh. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhận thấy sức khỏe bị ảnh hưởng do những chuyến đi trắng đêm, anh quyết định nghỉ làm công nhân, chuyển sang chạy xe ôm công nghệ và làm shipper. Ban ngày chạy giao hàng, xe ôm, thấy đoạn đường nào nghi ngờ có dấu hiệu “đinh tặc” lộng hành thì ban đêm anh lại thành “hiệp sĩ hút đinh” rong ruổi trên tuyến đường ấy, với “tiền công 0 đồng”.

Nhiều năm qua, những đóng góp âm thầm của nhóm Thanh niên tình nguyện phường An Phú đã được ghi nhận qua các giấy khen về thành tích trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phường An Phú. Với các thành viên trong nhóm, phần thưởng lớn nhất không nằm ở bằng khen, mà ở những con đường an toàn hơn, những tai nạn đã được ngăn chặn từ sớm.

Khi chiếc xe hút đinh quay về điểm tập kết, khay chứa trên xe chất đầy những cây đinh và mảnh kim loại vụn. Các thành viên trong nhóm trở về gác trọ nghỉ ngơi, để chuẩn bị bắt đầu ngày mưu sinh mới. Một đêm nữa lại trôi qua trong lặng lẽ, nhưng việc làm nghĩa tình của nhóm Thanh niên tình nguyện phường An Phú đã âm thầm góp phần giữ gìn sự bình yên và an toàn trên từng con đường.