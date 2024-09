HIEUTHUHAI lên ngôi quán quân Anh trai “say hi”

Việc các giải thưởng: Quán quân, á quân, nhóm nhạc toàn năng - Anh trai “Best 5” do khán giả bình chọn càng làm cho cục diện đêm chung kết thêm gây cấn và khó đoán.

Kết quả cuối cùng, quán quân chương trình là HIEUTHUHAI với 1.061.492 lượt bình chọn với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng từ ban tổ chức cùng các giải thưởng khác.

HIEUTHUHAI nhận giải quán quân Anh trai "say hi". Ảnh: Vie Channel

Rhyder là á quân chương trình. Ảnh: Vie Channel

Á quân thuộc về RHYDER với 875.079 lượt bình chọn. Trong khi đó, Giải Nhóm nhạc toàn năng - Anh Trai “Best 5” được trao cho HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Isaac, Đức Phúc.

Cả quán quân, á quân đều quyết định gửi giải thưởng của họ đến Quỹ Chung 1 tấm lòng của Đài Truyền hình TPHCM để chia sẻ với đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai và lũ lụt. Anh trai Isaac và Đức Phúc cũng đã đại diện 5 Anh trai trong Nhóm nhạc toàn năng - Anh Trai “Best 5” đóng góp giải thưởng 150 triệu đồng vào Quỹ Chung 1 tấm lòng.

Ngoài ra, hưởng ứng cùng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM, toàn bộ ê-kíp, các nghệ sĩ trong chương trình cũng đóng góp thêm 1 tỷ đồng gửi tới đồng bào bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão Yagi.

Nhóm nhạc Anh Trai “Best 5” gồm HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Isaac, Đức Phúc. Ảnh: Vie Channel

Trước khi công bố 3 giải thưởng chính do khán giả bình chọn, chương trình đã vinh danh và trao 5 giải thưởng đặc biệt từ nhà sản xuất.

Giải The Best Hit – ca khúc được xem và nghe nhiều nhất dành cho Catch Me If You Can (tác giả REDT, trình diễn NEGAV, Quang Hùng MasterD, Nicky, Công Dương).

Giải The Best Transformer - Anh trai thay đổi ấn tượng nhất dành cho Anh Trai có sự thay đổi ngoạn mục nhất được trao cho Dương Domic. Anh đã quyên góp 50% trị giá giải thưởng vào Quỹ Chung 1 tấm lòng của Đài Truyền hình TPHCM.

Giải The Best Leader - Đội trưởng được yêu thích nhất do 30 Anh Trai bình chọn được trao cho: HIEUTHUHAI với 20/23 lá phiếu từ chính các thành viên tham gia chương trình.

Anh trai trình diễn ấn tượng nhất được trao cho Erik. Ảnh: Vie Channel

Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất của team HIEUTHUHAI, Atus, Erik, JSOL. Ảnh: Vie Channel

HIEUTHUHAI là Đội trưởng được yêu thích nhất. Ảnh: Vie Channel

Giải The Best Performer - Anh trai trình diễn ấn tượng nhất được trao cho Erik.

Giải The Best Group Performance – Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất dành cho tiết mục Ngáo Ngơ của team HIEUTHUHAI, Atus, Erik, JSOL và ca sĩ khách mời Orange.

Cả HIEUTHUHAI, Erik và nhóm đều quyên góp toàn bộ giải thưởng cho Quỹ Chung 1 tấm lòng của Đài Truyền hình TPHCM.

Trong đêm chương trình, các thí sinh cũng như các nghệ sĩ khách mời đã mang đến nhiều tiết mục hấp dẫn.

Alan Walker kết hợp cùng top 16 làm bùng nổ sân khấu. Ảnh: Vie Channel

Alan Walker cùng Top 16 mang “liên hoàn hit” The Spectre, Who I Am, Alone và Fire! bùng nổ.

Tiết mục Tình đầu quá chén với sự kết hợp đỉnh cao giữa âm nhạc Quang Hùng MasterD, concept ý tưởng sáng tạo Erik và flow rap chất của NEGAV, Pháp Kiều.

Tiết mục Sao hạng A: Boyband với sự tham gia của HIEUTHUHAI, Song Luân, Dương Domic, JSOL mang đến vũ điệu sôi động.

Đức Phúc, Quân A.P, Anh Tú, Captain mời Giám đốc Âm nhạc JustaTee lên sân khấu, “bung hết đêm chung kết” với sáng tác mới Anh em gọi là có mặt ngay.

Ngạo nghễ - Tiết mục hội tụ 4 đội trưởng: Bảnh Atus, Top Performance Isaac, HURRYKNG và RHYDER cũng khiến sân khấu bùng nổ.

Phát sóng từ ngày 15-6, chương trình đã đạt tổng cộng 10 tỷ lượt xem trên đa nền tảng. Trong đó chương trình đạt top 1 chương trình nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify Việt Nam, đồng thời dẫn đầu 3 BXH trên Spotify: Daily Top Artists; Weekly Top Artists; Weekly Top Albums; 10/13 tập phát sóng đạt Top 1 Trending YouTube; phủ kín BXH Làn Sóng Xanh, trụ vững kỷ lục 3 tuần top 1 liên tiếp; 16 bài hát cùng lúc có mặt trên Top Trending YouTube Việt Nam hạng mục Âm nhạc. Chương trình cũng có mặt trong Top 100 video có lượt xem nhiều nhất toàn cầu; Trong 24 giờ, âm nhạc của chương trình xâm chiếm BXH Top YouTube Music Trending tại Australia, Hàn Quốc, Nga.

HẢI DUY