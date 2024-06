Sao Thái gốc Việt hứa hẹn khuấy động Anh trai “say hi”

Nanon Korapat

Mỹ nam Nanon Korapat tham gia show Anh trai “say hi”

Mỹ nam Thái Lan gốc Việt Nanon Korapat chính thức xuất hiện, đứng chung sân khấu cùng 30 anh trai trong chương trình Anh trai “say hi” tập phát sóng đầu tiên.

Nanon Korapat từng tạo nên “cơn sốt” châu Á với vai chính trong phim Bad Buddy - hiện tượng đình đám xứ sở chùa vàng. Tham gia nghệ thuật từ năm 3 tuổi, Nanon là gương mặt quen thuộc với giới trẻ Việt qua nhiều quảng cáo từ các thương hiệu nổi tiếng và các bộ phim truyền hình ăn khách. Anh cũng là cái tên từng tham gia dự án hợp tác sản xuất Việt – Thái mang tên Mỹ nhân thần sách.

Theo kế hoạch trong năm 2024, anh còn tổ chức chuỗi concert châu Á tại nhiều điểm dừng chân trong đó có Việt Nam. Ngoài đóng phim, anh có khả năng hát, chơi nhạc cụ, sáng tác. Ca khúc “Just Friend?” - OST phim Bad Buddy do Nanon thể hiện đã thắng giải The Best Theme Song tại Lễ trao giải Asian Television Awards lần thứ 27 (2022).

Chương trình đang nhận nhiều sự chú ý trước ngày lên sóng. Ảnh: Vie Channel

Tập đầu tiên của Anh trai “say hi” phát sóng lúc 10 giờ ngày 15-6 trên HTV2 và các ứng dụng giải trí trực tuyến.

Dàn diễn viên Móng vuốt diễn sâu từ phim đến ngoài đời

Dù không đạt doanh thu bùng nổ như mong đợi, Móng vuốt vẫn đang là dự án phim Việt nhận được nhiều đánh giá tích cực, đặc biệt về mặt kĩ xảo. Điểm nhấn bộ phim cũng đến từ dàn diễn viên trẻ tài năng và tiềm năng gồm: Tuấn Trần, Thảo Tâm, Quốc Khánh, Gi A Nguyễn, Naomi, Ceri Thu Hà, Rocker Nguyễn, Hồng Thanh...

Bộ ảnh cá tính của dàn diễn viên Móng vuốt. Ảnh: ĐPCC

Tính đến sáng 14-6, phim hiện có doanh thu khá khiêm tốn, chỉ hơn 3,5 tỷ đồng. Phim vẫn đang được khởi chiếu ở tất cả các cụm rạp trên toàn quốc.

Đóa hoa mong manh ra mắt tại Pháp

Sau khi trình chiếu tại Việt Nam, Đóa hoa mong manh tiếp tục hành trình chinh phục các thị trường quốc tế. Những ngày qua, phim vừa được ra mắt khán giả tại Pháp.

Mai Thu Huyền cùng các khách mời tại sự kiện quảng bá phim Đóa hoa mong manh tại Pháp. Ảnh: ĐPCC

Tại sự kiện, đạo diễn Mai Thu Huyền bày tỏ lòng biết ơn với sự hỗ trợ, giúp sức của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Chị cho biết trong suốt một tháng qua, đoàn làm phim đã gặp nhiều thuận lợi trong quá trình quảng bá phim, bắt đầu từ LHP Cannes tại Pháp, sau đó là một số quốc gia ở châu Âu.

Đông đảo khán giả tại Pháp đến ủng hộ buổi giới thiệu phim. Ảnh: ĐPCC

Theo kế hoạch, phim sẽ tiếp tục được phát hành tại Ấn Độ cùng một số nước châu Âu và mở màn đầu tiên tại nước Pháp.

HẢI DUY