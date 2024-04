HIFF: Tiếp nối sôi động trong ngày thứ 2

Hai hoạt động tiêu điểm ấn tượng

Tọa đàm phát triển điện ảnh TPHCM là hoạt động mở màn cho chuỗi các buổi hội thảo, tọa đàm chuyên sâu về những vấn đề tồn tại nổi bật của điện ảnh TPHCM tại HIFF.

Theo kế hoạch, các chuyên gia có mặt tại tọa đàm sẽ cùng nhau bàn thảo từ các vấn đề vĩ mô liên quan phát triển chính sách, ngoại giao văn hóa thông qua điện ảnh, tới những vấn đề thiết thực trong hợp tác và sản xuất phim.

Đây cũng là sự kiện hội thảo có thời gian dài nhất, bắt đầu từ 9 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút , tại Thiskyhall Sala (10 Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM).

Vào lúc 17 giờ, tại công viên bờ sông Thủ Đức sẽ diễn ra lễ khai mạc công viên điện ảnh (Cine park).

Tại đây, xuyên suốt từ ngày 7 đến 12-4 sẽ diễn ra nhiều hoạt động sinh động và đa dạng, gồm chiếu phim ngoài trời cùng các chương trình nghệ thuật phong phú, giao lưu giữa người hâm mộ với các thế hệ diễn viên điện ảnh nổi tiếng và trình chiếu các bộ phim đa dạng về thể loại của TPHCM. Một số tên tuổi tham gia giao lưu như Trương Ngọc Ánh, Quyền Linh... cùng phần giao lưu với các thế hệ nhà làm phim tên tuổi Việt kiều đã có đóng góp nhiều cho điện ảnh TPHCM.

Ngoài ra còn có các hoạt động chuyên môn chuyên sâu như Chợ dự án, Vườn ươm kịch bản, Triển lãm hội chợ nội dung.

Nhiều phim được trình chiếu, giao lưu

Trong ngày khởi chiếu chính thức đầu tiên, dự kiến có khoảng hơn 20 phim được trình chiếu, giới thiệu, bao gồm các phim tranh giải cũng như tham gia gala phim. Các phim sẽ được trình chiếu tại các cụm rạp Galaxy Nguyễn Du, Galaxy Sala, BHD Star Thảo Điền, Lotte Nowzone, CGV Pearl plaza,Lotte Gold View, Nhà hát TPHCM...

Về phía các phim Việt, đáng chú ý có Áo lụa Hà Đông, Song lang, Ròm, Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, Cú và chim se sẻ, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Mùa len trâu...

Hơn 20 bộ phim được trình chiếu trong ngày 7-4

Các phim quốc tế được lựa chọn trình chiếu ngày đầu tiên cũng có nhiều tác phẩm đáng chú ý: Broker, Cobweb, Nhóc Nicolas...

Đặc biệt, các phim tranh giải hai hạng chính là Phim Đông Nam Á và Phim đầu tay hoặc thứ 2 được trình chiếu trong ngày 7-4 có thể kể đến: Tenement, Autumn, City of Wind, Fire on the water...

Trong ngày, bộ phim It's Okay cũng sẽ có buổi ra mắt lúc 18 giờ tại Nhà hát TPHCM.

Nhân sự kiện Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền sẽ trình chiếu và giới thiệu bộ phim Godzilla & Kong.

Bộ phim mở màn cho Liên hoan phim quốc tế TPHCM Bolero cũng có thêm suất chiếu lúc 12 giờ tại cụm rạp Galaxy Sala.

Từ 15 đến 18 giờ tại Lotte Goldview (quận 4) sẽ diễn ra buổi trình chiếu bộ phim Đại thủy chiến và có phần giao lưu với đạo diễn Kim Han-min cùng các diễn viên Park Myunghooon, Jung Jaeyoung.

VĂN TUẤN