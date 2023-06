Hồ thủy lợi gần 300 tỷ đồng khởi công rồi… để đó

Cuối năm 2018, dự án hồ chứa nước Lộc Đại ở xã Quế Hiệp được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 291 tỷ đồng do Ban quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư với thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020. Dự án được kỳ vọng góp phần cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo cho người dân các xã trong khu vực. Đồng thời, góp phần ngăn chặn lũ quét ở thượng nguồn, cắt lũ, giảm nhẹ ngập lụt vùng hạ du và tạo điều kiện giao thông thuận tiện trong nội vùng. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến việc trồng trọt khiến người dân rất bức xúc.

Ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, cho biết, sở dĩ dự án này chưa được triển khai là do còn khoảng 800 ngôi mộ chưa thể di dời vì thiếu khu cải táng. Đồng thời, thiếu đất đắp cho công trình. Hơn nữa, công tác đền bù, giải tỏa khó thực hiện do có tranh chấp giữa các hộ dân về lịch sử nguồn gốc sử dụng đất, khó quy chủ do tuyến kênh dài 5km đi qua nhiều thửa đất của người dân. “Đến nay, qua hơn 5 năm triển khai, công trình, hồ Lộc Đại bị chậm tiến độ. Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ, phần giải phóng mặt bằng có chậm nhưng đến nay cơ bản đảm bảo. Chỉ còn khoảng hơn 4ha trong lòng hồ hiện có tranh chấp giữa các hộ dân về lịch sử nguồn gốc sử dụng đất và tòa án đang giải quyết việc tranh chấp này”.

Tháng 12-2022, Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thu hồi, nộp trả ngân sách hơn 927 triệu đồng và giảm nghiệm thu thanh toán hơn 533 triệu đồng do chủ đầu tư đã thực hiện nghiệm thu, thanh toán xác định sai chi phí tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, cắm cọc giải phóng mặt bằng. Đến ngày 27-12-2022, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định gia hạn thời gian thực hiện dự án hồ chứa nước Lộc Đại đến 31-12-2025. Cùng với đó, tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát lại tính hiệu quả của công trình, qua đó tham mưu, đề xuất điều chỉnh dự án cho phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình trong quá trình triển khai xây dựng cũng như vận hành sau này.