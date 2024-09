Hỗ trợ học sinh khó khăn, bổ sung sách giáo khoa cho địa phương ảnh hưởng mưa bão

Nhiều trường học tại địa bàn tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng do mưa lũ

Theo đó, để chủ động khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 và chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường học tập, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT chủ động rà soát, thống kê tình hình thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, SGK và đồ dùng học tập của nhà trường và học sinh do bão, lũ gây ra để có phương án khắc phục và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Các địa phương kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh bị thiệt hại do mưa, bão sớm ổn định học tập; thực hiện các giải pháp để việc dạy học ở các nhà trường an toàn, hiệu quả.

Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT phối hợp với các đơn vị cung ứng SGK tại địa phương kịp thời cung cấp bổ sung SGK cho học sinh, bảo đảm cung cấp đủ SGK, giúp học sinh nhanh chóng ổn định học tập.

Đối với các đơn vị tổ chức biên soạn, phát hành SGK, Bộ GD-ĐT yêu cầu chủ động phối hợp với các địa phương rà soát, nắm bắt kịp thời tình hình SGK bị hư hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 để khẩn trương in ấn bổ sung và cung ứng kịp thời cho giáo viên, học sinh tổ chức dạy học, ưu tiên cho học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp; không để xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung SGK. Trong khả năng của mình, các đơn vị phối hợp với các sở GD-ĐT chủ động hỗ trợ SGK, vở viết, đồ dùng học tập cho học sinh các gia đình chính sách, học sinh bị thiệt hại nặng nề do mưa, bão để sớm ổn định học tập.

