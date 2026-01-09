Hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người dân bị ảnh hưởng khi mở rộng quốc lộ 13

Năm 2025, phường Hiệp Bình (TPHCM) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 23 công trình; hoàn thành thủ tục quyết định đầu tư 45 dự án với kinh phí hơn 119.700 tỷ đồng.

Ngày 9-1, Đảng ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ phường Hiệp Bình (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường Hiệp Bình đón nhận Cờ thi đua của Bộ Công an là Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025

Phường Hiệp Bình sau sáp nhập đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 23 công trình; hoàn thành thủ tục quyết định chủ trương đầu tư/quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư với 45 dự án đầu tư công, tổng mức đầu tư là hơn 119.700 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước của phường đạt gần hơn 45,3 tỷ đồng (đạt 100% dự toán thành phố giao); thu ngân sách địa phương đạt hơn 600 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ phường Hiệp Bình đón nhận Cờ thi đua Tập thể xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua năm 2025 của Ủy ban MTTQ TPHCM

UBND phường cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ và phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (qua địa bàn phường). Đồng thời phê duyệt phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất bị thu hồi. Trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, số vụ vi phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông và cháy nổ đều giảm so với năm 2024.

Đảng ủy phường Hiệp Bình trao giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2025 cho các chi bộ

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh, năm 2026 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Do dó, toàn hệ thống chính trị phường tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I. Trước mắt, tập trung thực hiện vượt tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13.

Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Vũ Anh Tuấn chúc mừng tập thể chi bộ Trường mầm non Hoa Hồng 3 “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu" năm 2025

THU HƯỜNG