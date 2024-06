Hoa hậu Thùy Tiên đóng phim kinh dị

Tạo hình của Thùy Tiên trong "Linh miêu" được NSX công bố. Ảnh: ĐPCC

Nếu không tính một bộ phim tốt nghiệp khóa học diễn xuất trước đó, Linh miêu là dự án chạm ngõ điện ảnh của Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

“Điều Tiên thực sự thích ở nhân vật của mình là mang một thông điệp rõ ràng và giúp Tiên mang đến sự đa dạng trong diễn xuất”, Nguyễn Thúc Thùy Tiên hé lộ về vai diễn.

Ngoài Thùy Tiên, một gương mặt mới khác cũng tham gia trong Linh miêu là Thiên An.

Theo Giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa, việc chọn Nguyễn Thúc Thùy Tiên hay Thiên An trong vai diễn đòi hỏi nhiều thử thách về diễn xuất không phải là bài toán mạo hiểm của ê-kíp, cũng không phải là “chiêu bài thương mại”.

Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng Phượng là dành cho Tiên và Mỹ Kim phải do Thiên An thể hiện. Điểm chung của hai người chính là sự tự nhiên, chân thật trong nét diễn lẫn biểu cảm. Sau hai vòng casting kỹ lưỡng, Tiên và An đã thuyết phục được ê-kíp về thực lực”.

Ngoài hai gương mặt mới, sự trở lại của diễn viên Hồng Đào khiến khán giả mong đợi.

Theo chị, so với vai các bà mẹ hiện đại trước đây, khác biệt lớn nhất là kịch bản với cốt truyện mang nhiều giá trị nhân văn, kết hợp yếu tố ma mị và chất liệu văn hóa được đạo diễn Võ Thanh Hòa và Lưu Thành Luân đặt vào mỗi nhân vật trong phim này.

Chị cũng háo hức khi được diễn xuất cùng các bạn trẻ và luôn cảm nhận được năng lượng dồi dào, sự sáng tạo hết mình từ họ.

Diễn viên Hồng Đào cũng trở lại trong dự án này. Ảnh: ĐPCC

Ngoài ra, Linh miêu cũng giới thiệu nhiều gương mặt mới, nắm giữ các mấu chốt quan trọng trong tuyến truyện để xây dựng và củng cố các phân cảnh cao trào của phim.

Nội dung của Linh miêu dựa trên chất liệu dân gian liên quan đến quỷ nhập tràng, từ đó xoáy sâu vào bi kịch của một gia đình sinh sống tại Huế vào những năm 1960 với những nút thắt - mở, những tư tưởng bất bình đẳng giới, những lề thói và cả những bất hạnh bám sâu vào từng con người trong gia đình.

Theo Giám đốc sáng tạo - đạo diễn Võ Thanh Hòa, đây là câu chuyện hoàn toàn mới và tách rời với Quỷ cẩu.

Diễn viên Thiên An cũng lần đầu chạm ngõ điện ảnh qua dự án này. Ảnh: ĐPCC

Một điều khá thú vị là trong Linh miêu, xưởng khảm sành sứ là nghề chính của cả gia đình Dương Phúc và cũng là nơi nảy sinh những sự kiện kỳ bí.

Và nghệ thuật khảm sành cũng chính là chất liệu văn hóa chủ đạo được ê-kíp tập trung khai thác. Xuất xứ trong dân gian và đến thế kỷ XVII, nghề khảm sành sứ trở thành nghệ thuật trang trí trong cung đình Huế.

HẢI DUY