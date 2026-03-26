Đẩy mạnh thi công các công trình, dự án phục vụ APEC 2027

Sáng 26-3, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh An Giang; đại diện các doanh nghiệp, đơn vị nhà thầu và lãnh đạo Đảng ủy, UBND đặc khu Phú Quốc.

Đoàn đã kiểm tra thực địa tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm như: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, đường tỉnh ĐT.975…

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá một số công trình, dự án bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo Tập đoàn Sun Group, chỉ sau chưa đầy 10 tháng thi công kể từ tháng 6-2025, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC do tập đoàn làm chủ đầu tư đã đạt hơn 90% phần kết cấu thô.

Đáng chú ý, hạng mục kết cấu thép mái quy mô lớn đã lắp dựng được 12/13 nhịp trục U, cho thấy tiến độ thi công đang bám sát kế hoạch, bất chấp yêu cầu kỹ thuật phức tạp của công trình mang tầm quốc tế.

Theo lộ trình, toàn bộ phần mặt ngoài của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10-2026, trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, hướng tới mốc hoàn thành tổng thể vào đầu năm 2027, sẵn sàng cho APEC.

Trong khi đó, dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cũng đang được đẩy mạnh thi công trên nhiều hạng mục then chốt.

Đường cất hạ cánh số 2 ghi nhận tiến độ bê tông xi măng đạt 58% đối với lớp M150/25, trong khi lớp chất lượng cao M350/45 đã bắt đầu triển khai.

Tại nhà ga T2, kết cấu phần thô đạt 85%, chính thức bước sang giai đoạn lắp dựng kết cấu thép mái từ đầu tháng 3-2026.

Đặc biệt, nhà ga VIP, công trình mang tính biểu tượng cho việc đón tiếp nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao đã hoàn thành 100% phần kết cấu thô, với kết cấu mái đạt 60%, cho thấy tốc độ triển khai vượt kỳ vọng…

NAM KHÔI