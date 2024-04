Hoãn đấu thầu vàng do không đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định

Về lý do tạm hoãn tổ chức phiên đấu thầu, phía NHNN cho biết do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên NHNN đã hủy thông báo đấu thầu này.

Để tiếp tục thực hiện quyết liệt giải pháp đấu thầu bán vàng miếng tăng cung ra thị trường, NHNN sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào 10 giờ ngày 23-4.

Cũng trong hôm nay, NHNN đã thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để đăng ký dự thầu và đặt cọc.

Trước đó, thực hiện chủ trương đấu thầu bán vàng miếng tăng cung ra thị trường, ngày 19-4, NHNN đã thông báo rộng rãi việc đấu thầu bán vàng miếng trên trang thông tin điện tử của NHNN và thông báo trực tiếp đến 15 tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để tham giá đấu thầu vàng. Dự kiến thời gian tổ chức đấu thầu vào 10h ngày 22-4.

Vàng SJC giảm gần 2 triệu đồng/lượng

Sáng nay 22-4, giá vàng SJC quay đầu giảm mạnh, thu hẹp chênh lệch giữa vàng SJC và thế giới xuống còn dưới 10 triệu đồng/lượng so với đầu năm ở mức 18-20 triệu đồng/lượng, khi có tin sẽ có đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sau 11 năm nhằm tăng nguồn cung vàng miếng trên thị trường giúp bình ổn giá vàng, kéo giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới.

Vàng SJC hiện chỉ còn cao hơn vàng thế giới 9,8 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ tại TPHCM, Công ty SJC công bố giảm giá vàng SJC 1,7 triệu đồng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán so với cuối tuần trước, còn 80,3 triệu đồng/lượng mua vào và 82,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tiệm vàng Mi Hồng giao dịch vàng SJC ở mức 80,6 triệu đồng/lượng mua vào và 82,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 80,15 triệu đồng/lượng mua vào và 82,75 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng chiều mua và 1,1 triệu đồng chiều bán.

Do các doanh nghiệp kinh doanh vàng giảm giá thu mua vàng SJC nhiều hơn giá bán kéo chênh lệch giữa giá mua và giá bán lên 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng giảm theo. Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 loại 1, 2 và 5 chỉ ở mức 74,4 triệu đồng/lượng mua vào và 76,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước. Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 74,65 triệu đồng/lượng mua vào và 76,55 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 22-4 (giờ Việt Nam) ở mức 2.377.9 USD/ounce, giảm khoảng 15 USD so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Mức giá này sau quy đổi tương đương 73 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng thế giới đang thấp hơn vàng SJC khoảng 9,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng 40 USD/ounce, tổng cộng tăng gần 400 USD/ounce kể từ đầu năm tới nay và đang ở mức giá cao nhất mọi thời đại. Giá vàng thế giới đã ghi nhận tuần tăng thứ 5 liên tiếp. Nguyên nhân chính thúc đẩy giá vàng đi lên là do tình hình xung đột tại Trung Đông đang leo thang vì trong bối cảnh này, vàng vẫn được lựa chọn như là tài sản an toàn để trú ẩn. Do đó, nhu cầu về vàng tăng cao trên thị trường quốc tế thời gian qua bất chấp việc nhiều quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho rằng, nên duy trì lãi suất cao thêm một thời gian.