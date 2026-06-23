Hoãn phiên phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh

Ngày 23-6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp "thừa kế di sản và đòi nhà cho ở nhờ" giữa nguyên đơn Võ Thị Hồng Nhung (em gái) và bị đơn Võ Thị Hồng Loan (con gái cố NSƯT Vũ Linh).

Nguyên đơn Võ Thị Hồng Nhung (trái) tại tòa

Phiên xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của bà Hồng Nhung, bà Hồng Loan và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố nghệ sĩ) và ông Võ Thành Nhiêu (em trai của cố nghệ sĩ).

Trước đó, vào ngày 22-4, phiên phúc thẩm đã hoãn do phía người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là đại diện UBND phường Cầu Kiệu, TPHCM (kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của UBND quận Phú Nhuận trước đây) vắng mặt.

Tại phiên tòa hôm nay 23-6, chủ tọa thông báo, UBND phường Cầu Kiệu và Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến có đơn xin xét xử vắng mặt. Người đại diện theo ủy quyền của bà Hồng Loan cũng có đơn xin vắng mặt.

Bà Hồng Loan có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do bà phải nhập viện để điều trị bệnh vào ngày 22-6. Kèm theo đơn là giấy tờ của bệnh viện.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại sẽ được tòa thông báo sau.

Trình bày tại tòa, bà Võ Thị Hồng Nhung mong HĐXX sớm đưa vụ việc ra xét xử, có phán quyết cuối cùng.

Xét xử sơ thẩm hồi tháng 1-2025, TAND TPHCM đã tuyên bà Hồng Loan là con nuôi hợp pháp, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% di sản của cố NSƯT Vũ Linh.

Bà Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu là hàng thừa kế thứ hai nên không có quyền thừa kế. Song, tòa xác định bà Hồng Nhung có công chăm sóc gia đình và chăm sóc cố nghệ sĩ Vũ Linh... Tòa đã căn cứ theo Án lệ 05/2016/AL và khoản 2 Điều 6 BLDS về lẽ công bằng để tuyên bà Hồng Nhung được hưởng 15% di sản của cố nghệ sĩ.

Sau phiên sơ thẩm, bà Hồng Loan kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm sửa án sơ thẩm, không cho bà Nhung hưởng 15% di sản.

Bà Hồng Nhung kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm hủy các giấy giao nhận việc nuôi con nuôi, giấy khai sinh, văn bản khai nhận di sản thừa kế của bà Hồng Loan; xác định cố NSƯT Vũ Linh không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Bà Hồng Nhung và ông Nhiêu được hưởng thừa kế toàn bộ di sản này.

LAM NGUYÊN - CẨM NƯƠNG