An Giang: Khởi tố vụ án làm giả, xâm phạm nhãn hiệu gạo ST25

Chủ cơ sở kinh doanh gạo ST25 giả ở An Giang thừa nhận không có văn bản ủy quyền, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu gạo ST25.

Công an làm việc với chủ cơ sở kinh doanh. Ảnh: CAAG

Ngày 5-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Trước đó, ngày 30-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh Tân Gia Minh (phường Vĩnh Thông) và hộ kinh doanh Chí Cường (xã Bình Sơn).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhân viên tại hai cơ sở đang sang chiết, đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí.

Làm việc với công an, chủ hai hộ kinh doanh thừa nhận không có văn bản ủy quyền, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc tài liệu chứng minh được phép sử dụng nhãn hiệu gạo ST25 của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí. Đây là nhãn hiệu đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 22 tấn gạo mang nhãn hiệu ST25, trị giá hơn 440 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò và hành vi của các cá nhân liên quan.

CHÂU HÀO