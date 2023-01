Hoàng Thùy Linh “thắng lớn” 5 hạng mục Làn Sóng Xanh 2022, Mỹ Tâm nhận giải Biểu tượng của năm

Làn Sóng Xanh lần thứ 25 năm 2022 là lần thứ hai hạng mục giải Thành tựu được trao. Ca sĩ Đan Trường và Cẩm Ly đã tái hiện một loạt hit mang dấu ấn cá nhân, đã từng làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh (LSX). Cả khán phòng lắng lại với ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ chợt ùa về xúc động.

Một khoảnh khắc gây xúc động không kém chính là việc nữ ca sĩ Mỹ Tâm bất ngờ xuất hiện.

Dù Mỹ Tâm cho biết là không còn tham gia vào các đề cử tại các giải thưởng âm nhạc nữa, nhưng với những gì mà cô cống hiến trong năm 2022, ban tổ chức trao giải đặc biệt Biểu tượng của năm cho nữ ca sĩ.

Tại LSX 2022, hạng mục Sự kết hợp xuất sắc đã thuộc về ca khúc Về nghe mẹ ru với sự kết hợp giữa NSND Bạch Tuyết, Hoàng Dũng, 14 Casper và Hứa Kim Tuyền. Đây cũng là lần đầu tiên LSX có người đoạt giải là một nghệ sĩ cải lương. NSND Bạch Tuyết cũng trở thành nghệ sĩ lớn tuổi nhất (78 tuổi) đoạt giải LSX.

Năm 2019, với dự án Hoàng, Hoàng Thùy Linh đã chiến thắng hết cả 8 hạng mục. Năm nay, Hoàng Thùy Linh cũng trở thành nữ ca sĩ đoạt nhiều giải thưởng nhất.

Cùng với DTAP và ê kíp, Hoàng Thùy Linh mang về 5 chiếc cúp, bao gồm: Top 10 ca khúc được yêu thích (See tình), Ca khúc của năm (See tình), Hòa âm phối khí (See tình), Album của năm (Link) và Nữ ca sĩ của năm. Đặc biệt, ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm, Hoàng Thùy Linh đã chiến thắng với tỉ lệ bình chọn áp đảo.

Lễ trao giải còn ghi dấu ấn cho ca sĩ Trúc Nhân. Sau 8 năm vắng mặt tại giải thưởng này, nam ca sĩ trở lại với combo 3 giải thưởng: Top 10 ca khúc được yêu thích nhất (Có không giữ mất đừng tìm), MV của năm (Có không giữ mất đừng ) và Nam ca sĩ của năm.

Với các gương mặt mới, tân binh Mono mang về 3 giải thưởng, gồm Top 10 ca khúc được yêu thích nhất (Waiting for you), Gương mặt mới xuất sắc và Nam ca sĩ được yêu thích nhất.

Một gương mặt mới khác cũng thắng lớn là Tăng Duy Tân với giải Top 10 ca khúc được yêu thích nhất và giải Bài hát hiện tượng nhờ vào ca khúc Bên trên tầng lầu.

Sau nhiều năm hoạt động, ca sĩ Hà Nhi đạt được giải thưởng Ca sĩ đột phá. Đức Phúc có 2 giải thưởng là Top 10 ca khúc được yêu thích nhất và Ca khúc được yêu thích trên radio với bài hát Ngày đầu tiên.