Hội An đẩy mạnh công tác phòng chống cháy nổ vào mùa nắng

Để đảm bảo an toàn cháy nổ vào mùa nắng, Hội An đang khẩn trương rà soát, kiểm tra và siết chặt hơn công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên toàn địa bàn thành phố.

Những năm trở lại đây, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) liên tục ghi nhận nhiều vụ cháy lớn trên địa bàn thành phố. Các vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng lại gây thiệt hại không nhỏ về mặt tài sản, nhất là đe dọa đến sự tồn vong của các di sản trong phố cổ. Điều này một lần nữa báo động về công tác PCCC tại địa phương, công tác cứu hộ cứu nạn cũng như sự chỉ đạo của cơ quan chức năng trong việc điều tra khắc phục hậu quả.

Thành lập đội cứu hộ nhanh

Mùa hè là thời điểm Hội An thu hút khách du lịch bởi nhiều sự kiện và lễ hội liên tục diễn ra. Vì thế, việc lên phương án để phòng chống sự cố cháy nổ trên địa bàn thành phố là điều vô cùng cấp thiết.

Thành phố Hội An đã thành lập đội cứu hộ cứu nạn nhanh ngay trong phố cổ để kịp thời ứng phó khi có hỏa hoạn xảy ra. Đội cứu hộ cứu nạn còn được gọi là “tổ liên gia” gồm có 6 thành viên là 6 hộ nằm liền kề nhau trên khối An Thắng phường Minh An được ra mắt vào ngày 15-09-2022. Tất cả các hộ thuộc tổ liên gia đều được lắp đặt chuông báo cháy, đèn báo cháy, bình chữa cháy và những phương tiện phòng cháy chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Trung tá Trần Công Đức, Đội trưởng đội Cảnh sát Quản lý hành chính cho biết, tất cả thành viên lực lượng dân phòng của phường Minh An đều được huấn luyện và cấp giấy huấn luyện về công tác PCCC. “Hiện tại Minh An gồm có 4 khối phố, đặc biệt đều là các khối phố có nguy cơ cao về nguy hiểm cháy nổ. Vì thế, Công an TP Hội An ưu tiên huấn luyện và cấp giấy huấn luyện về phòng cháy chữa cháy trước cho 40 người thuộc 4 khối phố phường Minh An”, Trung tá Trần Công Đức cho hay.

Bảo vệ di sản vô giá của phố cổ

Cách đây vài ngày, Hội An tiếp tục xảy ra cháy tại cơ sở kinh doanh quần áo số 07 đường Hoàng Văn Thụ. Tuy thiệt hại không lớn nhưng quan trọng ngôi nhà nằm ngay trong trung tâm phố cổ, dấy lên lo ngại về việc bảo vệ các di sản phố cổ trước nguy cơ hỏa hoạn.

Để chủ động ứng phó với các sự cố cháy nổ, UBND TP Hội An đã đầu tư xây dựng bể chứa nước dự trữ tại khu vực chợ Hội An và lắp đặt hệ thống ống nước ngầm phục vụ chữa cháy. Tất cả các hộ kinh doanh trong phố đều phải được trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, bố trí các mặt hàng ngăn nắp, tạo lối đi dễ dàng cho việc ứng cứu khi có hỏa hoạn xảy ra.

“Việc bảo vệ các di sản phố cổ khỏi nguy cơ hỏa hoạn, trách nhiệm không chỉ thuộc về cơ quan chức năng mà còn ở ý thức sinh hoạt kinh doanh của mỗi người dân”, ông Nguyễn Văn Thi (phường Minh An, TP Hội An) cho hay.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng phối hợp với Công an TP Hội An thường xuyên rà soát, kiểm tra các hệ thống điện trên toàn địa bàn. Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho người dân về an toàn phòng cháy chữa cháy.

“Khu phố cổ là nơi được chính quyền quan tâm đặc biệt, để bảo vệ các di sản, chúng tôi thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra, lắp đặt các hệ thống chữa cháy để có thể ứng phó nhanh nhất khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra còn tổ chức kiểm tra tại nhà dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh để đảm bảo an toàn cháy nổ, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy cũng như cách thoát hiểm trong đám cháy”, Trung tá Trần Công Đức nói thêm.