Hội chợ xúc tiến thương mại Sóc Trăng: Thu hút hơn 400.000 lượt khách

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo Sóc Trăng năm 2024, hội chợ năm nay có quy mô trên 350 gian hàng của 250 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến từ 15 tỉnh, thành trên cả nước tham gia trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của từng địa phương. Riêng tỉnh Sóc Trăng có 37 đơn vị tham gia với 52 gian hàng giới thiệu sản phẩm của tỉnh.

Khác với mọi năm, tại hội chợ năm nay, người dân, du khách khi đến tham quan, mua sắm không phải mua vé vào cổng. Ông Đặng Thành Sơn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng, cho biết, việc không bán vé vào hội chợ được hầu hết người dân đồng tình, hưởng ứng, từ đó lượng người dân, du khách tăng lên rất cao. Trong 7 ngày diễn ra sự kiện, đã thu hút hơn 400.000 lượt người đến tham quan, mua sắm tại hội chợ (tăng hơn 1,5 lần so với năm 2023); tổng doanh số bán hàng của các doanh nghiệp tham gia hội chợ ước đạt 42 tỷ đồng, bình quân doanh số 6 tỷ đồng/ngày (tăng 20% so với năm 2023); các doanh nghiệp đã ký được khoảng 50 hợp đồng làm đại lý, phân phối, tiêu thụ sản phẩm. Tổng trị giá hợp đồng khoảng 10 tỷ đồng. Ông Đặng Thành Sơn cho biết thêm, theo kế hoạch, đến ngày 15-11 hội chợ sẽ kết thúc, nhưng do nhu cầu tham quan, mua sắm người dân tăng cao nên hội chợ được kéo dài đến hết ngày 17-11 để phục vụ người dân, du khách, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.

TUẤN QUANG