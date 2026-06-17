Hội Cựu chiến binh phải đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Sáng 17-6, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội CCB Việt Nam, vì đã có những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội CCB Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng Trung ương Hội CCB Việt Nam, các cấp hội, toàn thể cán bộ, hội viên và cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả đáng tự hào trong nhiệm kỳ qua. Những thành tích đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tiếp tục làm sáng đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, bất cập. Hoạt động của một số tổ chức hội chưa thật đồng đều; mô hình tổ chức, cơ chế phối hợp và đội ngũ cán bộ ở một số nơi còn lúng túng; công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; chất lượng giám sát, phản biện xã hội chưa đồng đều; chuyển đổi số còn chậm; việc thu hút, tập hợp cựu quân nhân, nhất là lực lượng trẻ, cần phương thức mới, thiết thực hơn. Đại hội cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để bước vào nhiệm kỳ mới với tư duy mới, cách làm mới và hiệu quả mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng lớn, mục tiêu cao và yêu cầu rất khẩn trương. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Hội CCB Việt Nam không chỉ là làm tốt nhiệm vụ truyền thống, mà còn phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tổ chức hội; thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sự sắp xếp của MTTQ và các đoàn thể; đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội hiện đại, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Tinh thần Kết luận số 196-KL/TW (ngày 3-10-2025) của Bộ Chính trị về công tác CCB trong tình hình mới cần được quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa bằng chương trình thiết thực; tiếp tục xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh toàn diện, thật sự là lực lượng chính trị - xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các cấp hội phải luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Để Hội CCB Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, bộ, ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để hội hoạt động đúng tính chất chính trị - xã hội đặc thù, hiệu quả, thiết thực; cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ hội, nhất là ở cơ sở; hoàn thiện chính sách, pháp luật, nghiên cứu xây dựng Luật CCB phù hợp yêu cầu mới; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách, đời sống và quyền lợi chính đáng của CCB, cựu quân nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là tài sản tinh thần vô giá. Truyền thống của Hội CCB Việt Nam là niềm tự hào lớn lao. Nhưng, truyền thống chỉ thật sự sống động khi được tiếp nối bằng hành động hôm nay; niềm tự hào chỉ thật sự có ý nghĩa khi trở thành trách nhiệm với ngày mai. Đất nước càng phát triển, càng hội nhập, càng cần bản lĩnh, kỷ luật, nghĩa tình, sự nêu gương và tinh thần phụng sự của CCB Việt Nam.

“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh đã được tôi luyện, tinh thần đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, Hội CCB Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.

Trước đó, phát biểu chào mừng đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, những thành tựu của quân đội thời gian qua là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của nhân dân và sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các ban, bộ, ngành, địa phương. Trong đó có những đóng góp quan trọng của Hội CCB Việt Nam và các thế hệ CCB cả nước. Cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam luôn trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự phối hợp, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các ban, bộ, ngành, địa phương, của Hội CCB Việt Nam trong thời gian tới.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn tin tưởng, kỳ vọng các thế hệ CCB tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững phẩm chất cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam nguyện kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các thế hệ cha, anh đã lập nên, sát cánh cùng Hội CCB Việt Nam, chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của mình, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

"Với truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân đội nhân dân Việt Nam và Hội CCB Việt Nam, chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, sau Đại hội lần thứ VIII, mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả; góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

TRẦN BÌNH