Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

Sáng 16-6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.

Chủ đề của Đại hội là: “Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”. Đại hội có sự tham dự của 456 đại biểu, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên Hội CCB Việt Nam trong toàn quốc.

Các đại biểu tham dự phiên họp thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, sáng 16-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước khi Đại hội diễn ra phiên họp thứ nhất, sáng 16-6, đoàn đại biểu tham dự Đại hội do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, làm trưởng đoàn đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, TP Hà Nội).

Đoàn đại biểu Hội CCB Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh VIẾT CHUNG

Đoàn đại biểu Hội CCB Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh VIẾT CHUNG

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII diễn ra trong 2 ngày 16 và 17-6, tại Hà Nội. Đại hội sẽ tổng kết đánh giá kết quả, thành tích và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động và công tác xây dựng Hội nhiệm kỳ VII; quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ VIII; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội cho phù hợp với tình hình mới. Đại hội cũng sẽ lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII, gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo Hội hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn Chủ tịch ra mắt Đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo chương trình, trong sáng 16-6, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội; báo cáo Đề án nhân sự Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII; thông qua danh sách bầu cử BCH Trung ương Hội khóa VIII...

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại phiên họp thứ nhất. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam khóa VIII; hướng dẫn và điều hành thảo luận dự thảo Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khóa VII; báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII; Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Hội khóa VIII; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII.

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII sẽ diễn ra vào sáng 17-6 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số đoàn đại biểu quốc tế.

TRẦN BÌNH