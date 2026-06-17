Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài…, cùng 456 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 3 triệu hội viên trong toàn quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu CCB tham dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Khách quốc tế tham dự có đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh Lào, Hội Cựu chiến binh và hưu trí Campuchia.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 2022-2026, CCB cả nước đã phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII đề ra.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Nổi bật trong đó là hội có nhiều đóng góp to lớn vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Thượng tướng Bế Xuân Trường nêu rõ, đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi cao hơn về sự đổi mới, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi hội viên.

Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: QUANG PHÚC

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng là: tổng kết, đánh giá trung thực, toàn diện kết quả, thành tích và những yếu kém, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực nhất trong hoạt động và công tác xây dựng hội nhiệm kỳ VII; quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ VIII; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội cho phù hợp với tình hình mới; lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII, gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo hội hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trong ngày làm việc thứ nhất (16-6), đoàn đại biểu dự đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam gồm 88 đồng chí.

TRẦN BÌNH