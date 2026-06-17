Tỏa sáng những giá trị tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ

37 năm qua kể từ ngày thành lập, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam luôn phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ với truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”. Hội CCB Việt Nam luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, khẳng định, tuyệt đại đa số hội viên CCB đều giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

Thượng tướng Bế Xuân Trường (thứ 3 từ trái qua), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao đổi với các đại biểu tại ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 16-6. ẢNH: VIẾT CHUNG

Nhiều đảng viên CCB được tín nhiệm giới thiệu bầu vào cấp ủy các cấp với số phiếu tín nhiệm cao. Nhiệm kỳ 2025-2030, cả nước có 88.046 hội viên CCB là đảng viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy; trong đó có 42.530 CCB làm bí thư, phó bí thư chi bộ, 1.477 đồng chí tham gia đảng ủy cơ sở và trên cơ sở. Có 5.530 lãnh đạo Hội CCB và hội viên CCB tham gia đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2026-2031; trong đó đại biểu Quốc hội có 8 đồng chí, đại biểu HĐND cấp tỉnh có 38 đồng chí, đại biểu HĐND cấp xã có 5.484 đồng chí. Đây là lực lượng nòng cốt của Hội CCB Việt Nam góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương vững mạnh.

Theo Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, trải qua 37 năm xây dựng và trưởng thành (1989-2026), Hội CCB Việt Nam luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phong trào “CCB gương mẫu”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”…

Từ phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nhiều mô hình hiệu quả đã được xây dựng và nhân rộng trên cả nước, tiêu biểu như mô hình “5+1” (5 hội viên khá giúp 1 hội viên nghèo), mô hình “2 xóa, 3 giúp” (xóa nhà dột nát, xóa nghèo; giúp công sức, giúp vốn, giúp việc làm) và mô hình “góp vốn xoay vòng, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi”... Những mô hình này đã góp phần hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong 5 năm qua, các cấp hội đã triển khai hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, góp phần nâng cao đời sống hội viên và tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Toàn hội đã hỗ trợ xóa 16.000 nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng và trao tặng 12.000 căn nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng. Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đều thành lập Hội Doanh nhân hoặc Câu lạc bộ Doanh nhân CCB. Cả nước hiện có 8.228 doanh nghiệp, 2.045 hợp tác xã, 4.310 tổ hợp tác cùng 190.021 trang trại, gia trại do hội viên CCB thành lập hoặc điều hành, tạo việc làm cho hơn 781.500 lao động. Hàng năm, hàng chục ngàn hội viên đạt danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp.

Phong trào “Sản xuất, kinh doanh giỏi” được Hội CCB Việt Nam duy trì và phát triển trong nhiều năm qua, trở thành động lực giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Trung ương Hội CCB Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB Việt Nam vận động các hội viên làm kinh tế giỏi thành lập doanh nghiệp, mở rộng sản xuất, kinh doanh; đồng thời tham gia các hiệp hội, câu lạc bộ doanh nhân CCB để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau.

Nhiệm vụ thiêng liêng

Những năm qua, Trung ương Hội CCB Việt Nam, cán bộ, hội viên và CCB cả nước đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cung cấp thông tin, góp phần tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Các CCB trên cả nước luôn giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, được xem là lực lượng nòng cốt trong mọi chương trình, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn…, thể hiện rõ trách nhiệm và đạo lý của dân tộc Việt Nam.

Thượng tướng Bế Xuân Trường cho biết, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 Trung ương Hội CCB Việt Nam đã ban hành Văn bản số 154/BCĐ gửi Hội CCB các tỉnh, thành phố trên cả nước về nhiệm vụ tri ân thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ. Hội CCB các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với tinh thần khẩn trương, tích cực, toàn diện và đạt hiệu quả cao nhất.

Thời gian qua, Trung ương Hội CCB Việt Nam cũng đã đẩy mạnh phong trào “CCB cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội” với nhiều hoạt động thiết thực như: thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh; rà soát, bổ sung hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; phối hợp kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm. “Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; qua đó tiếp tục lan tỏa sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” trong toàn xã hội”, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh.

88 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII Ngày 16-6, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ đề của Đại hội là: “Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, xây dựng Hội CCB các cấp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”. Đại hội có sự tham dự của 456 đại biểu, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên trong toàn quốc. Trước khi diễn ra phiên trù bị, đoàn đại biểu dự Đại hội do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội). Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII (diễn ra trong 2 ngày 16-6 và 17-6) đánh giá kết quả, thành tích cùng những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động và công tác xây dựng Hội nhiệm kỳ qua; quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội. Trong sáng 16-6, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội; báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII... Chiều cùng ngày, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII. Với sự tín nhiệm cao, 88 đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Hôm nay, 17-6, phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trọng thể tại Hà Nội. TRẦN BÌNH

TRẦN LƯU - PHÚ SƠN