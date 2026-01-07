Hội nghị Thành ủy TPHCM cho ý kiến xây đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin, hội nghị sẽ bàn 7 nội dung quan trọng, trong đó có cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sáng 7-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ ba. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

Sáng 7-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ ba.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM...

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, hội nghị sẽ bàn 7 nội dung quan trọng. Trong đó, cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) theo phương thức PPP (hợp đồng BT); chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Hội nghị cũng thảo luận về Dự thảo Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Hội nghị cũng cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng khu Trung tâm Chính trị Hành chính Thành phố; Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 14-10-2020 của Thành ủy TPHCM về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, báo cáo thực hiện và đề xuất điều chỉnh một số nội dung tại Đề án số 22-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ, đồng bộ với sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; cùng nhiều một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, các nội dung trình hội nghị lần này đã được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chuẩn bị kỹ lưỡng, cân nhắc toàn diện trên nhiều khía cạnh trước khi đưa ra thảo luận.

Theo đồng chí, đây đều là những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM.

Việc trình ra hội nghị nhằm phát huy trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM để hoàn thiện và thống nhất những chủ trương lớn, có tác động trực tiếp, lâu dài đến định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội nghị cũng thể hiện quyết tâm và khát vọng của Đảng bộ TPHCM trong việc phấn đấu đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của cả nước; đồng thời là đô thị khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế…

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các đại biểu tập trung cao độ, phát huy trách nhiệm, dành công sức và trí tuệ để thảo luận, đóng góp ý kiến thẳng thắn, cụ thể, sát thực tiễn, qua đó góp phần hoàn chỉnh các chủ trương trình hội nghị.

