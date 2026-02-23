Sáng 23-2, ngày làm việc đầu tiên sau Tết Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội.

Qua báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh về tình hình Tết Nguyên đán 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, mừng Đảng ta vừa tổ chức thành công Đại hội XIV, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội tròn 80 tuổi.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Tết năm nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân khắp mọi miền đất nước ta đều trong khí thế phấn khởi, hồ hởi, cộng với thời tiết rất đẹp đã tạo cho mùa xuân Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cần phải có một chương trình hành động rất cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Nhiệm vụ quan trọng khác là lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng với đó, phải chuẩn bị từ sớm, từ xa cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc vào ngày 6-4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

"Chúng ta phải đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để ngày càng nâng cao vai trò, vị trí của Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, Văn phòng Quốc hội lên một tầm cao mới, đáp ứng được yêu cầu trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước", đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định.

