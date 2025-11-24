Hội nghị Thượng đỉnh G20: Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ 3 ưu tiên chiến lược

Ngày 23-11, sau hàng loạt hoạt động tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Cộng hòa Nam Phi, gặp và hội đàm với các nguyên thủ G20, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Nam Phi về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.

Nỗ lực toàn cầu

Phiên thảo luận thứ ba của Hội nghị Thượng đỉnh G20 với chủ đề “Một tương lai công bằng và công lý cho tất cả mọi người”. Phiên thảo luận do Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa - Chủ tịch G20 năm 2025 - chủ trì.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Cộng hòa Nam Phi. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo thảo luận về những vấn đề mới nổi có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của các quốc gia, đặc biệt là khoáng sản chiến lược, việc làm bền vững, trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Nam Phi lựa chọn chủ đề “Khoáng sản chiến lược, việc làm bền vững và trí tuệ nhân tạo”, phản ánh đúng 3 chuyển động lớn của thế giới hiện nay: đó là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi nhân khẩu - lao động.

Thủ tướng chỉ rõ sự bùng nổ của khoa học - công nghệ, đặc biệt là AI, đang định hình lại phương thức sản xuất và phân công lao động quốc tế, tạo nhu cầu khổng lồ về năng lượng và khoáng sản chiến lược. Đây là cơ hội để các quốc gia bứt phá, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về đứt gãy chuỗi cung ứng, tụt hậu về quản trị, đòi hỏi các nỗ lực chung của toàn cầu, đặc biệt là vai trò tiên phong của G20.

Ưu tiên chiến lược

Để góp phần tạo ra một tương lai công bằng, bình đẳng và công lý cho các quốc gia và mọi người dân trên toàn cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ 3 ưu tiên chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận thứ ba của Hội nghị Thượng đỉnh G20

Thứ nhất, xây dựng quan hệ đối tác về khoáng sản chiến lược công bằng, bình đẳng, ổn định, minh bạch, “lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ”, nỗ lực thúc đẩy hợp tác, hình thành, đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản bền vững, phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu, công nghệ cao, tái chế và việc làm chất lượng, bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị.

Thứ hai, tạo đột phá về đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển thị trường việc làm hiện đại, hiệu quả, bền vững. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi G20 ưu tiên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nước đang phát triển tham gia, thụ hưởng các sáng kiến hợp tác giáo dục; giảm thiểu các rào cản, thúc đẩy hợp tác; kết nối thị trường lao động khu vực và toàn cầu; xây dựng các chiến lược, chính sách, chương trình, dự án đào tạo nhân lực chất lượng cao, tạo việc làm cho thanh niên, đào tạo lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Thứ ba, xây dựng và phát triển hệ sinh thái AI vì con người và không thay thế con người. Thủ tướng Chính phủ đề nghị G20 tiên phong xây dựng bộ tiêu chuẩn quản trị AI công bằng, minh bạch, bao trùm, an toàn và nhân văn, lấy con người làm trung tâm; hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu, hệ sinh thái công nghệ, quản trị và khai thác AI vì sự phát triển an toàn, bao trùm, bền vững.

Với phương châm “cùng lắng nghe, thấu hiểu; cùng niềm tin, hành động; cùng phát triển, thụ hưởng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với G20 và cộng đồng quốc tế triển khai các ưu tiên chiến lược nêu trên bằng các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực, góp phần mang lại thịnh vượng cho các quốc gia và mọi người dân. Những chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ được hội nghị hoan nghênh và đánh giá cao.

TTXVN