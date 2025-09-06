Mỹ công bố địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20

Ngày 6-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 năm tới tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral ở Miami, bang Florida, Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông tin về địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: FRANCIS CHUNG/ POLITICAL

Theo Tổng thống Mỹ, câu lạc bộ golf nghỉ dưỡng Trump National Doral gồm sân golf, khu spa, nhà hàng, bể bơi và khoảng 100.000 m2 không gian tổ chức sự kiện, trong đó có Đại sảnh Donald J. Trump. Đây là lần đầu tiên Mỹ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 sau gần 20 năm, trùng với dịp 250 năm quốc khánh nước này.

Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ không thu phí tổ chức từ sự kiện trên. Ông Donald Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi đang thực hiện một thỏa thuận không liên quan đến tiền. Tôi chỉ muốn mọi việc diễn ra tốt đẹp".

Về thành phần tham dự G20 sắp tới, Tổng thống Mỹ cho biết ông “sẵn sàng chào đón” Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, song thừa nhận chưa rõ họ có tham gia hay không. Nga và Trung Quốc đều là thành viên chính thức của G20, nhưng ông Trump gợi ý nếu tham dự, họ có thể tham gia với tư cách “quan sát viên”.

Việc chọn tài sản riêng của tổng thống làm nơi tổ chức sự kiện quốc tế do ngân sách liên bang chi trả được dự báo sẽ làm dấy lên những tranh cãi về xung đột lợi ích, tương tự kế hoạch tổ chức G7 năm 2020 tại đây mà ông Donald Trump từng phải hủy bỏ.

Hội nghị Thượng đỉnh G20 là hội nghị thường niên của Nhóm G20, một diễn đàn quốc tế quy tụ các nền kinh tế lớn của thế giới, ban đầu được thành lập vào năm 1999 để giải quyết các khủng hoảng tài chính. G20 chiếm tới 85% GDP toàn cầu và hơn 75% thương mại toàn cầu.

PHƯƠNG NAM