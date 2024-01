Hội nghị Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 132

Quang cảnh Hội Nghị Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 132. Ảnh: HẠNH CHÂU

Những con số ấn tượng

Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến kinh tế trong nước, giá cả hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu vẫn tiếp tục duy trì ở mức ảnh hưởng đến nhiều mặt sản xuất kinh doanh, với những nỗ lực vượt thách thức, hoạt động kinh doanh xổ số của khu vực miền Nam tiếp tục duy trì được sự ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng so với năm 2022.

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi cơ bản như luôn được thị trường tin tưởng, đón nhận; các công ty luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng; các đại lý xổ số truyền thống luôn đồng hành, gắn bó với các công ty, thì yếu tố quan trọng nhất đó là sự chấp thuận của Bộ Tài chính cho tăng doanh số phát hành từ 110 tỷ đồng/kỳ xổ lên 120 tỷ đồng/kỳ xổ từ ngày 1-1-2023 và được tăng hạn mức phát hành 4 kỳ vé Xuân Quý Mão mỗi kỳ tăng 20 tỷ đồng.

Chính cánh cửa được ‘mở rộng” này đã giúp các công ty củng cố, phát triển thị trường và hệ thống đại lý. Ngoài ra, các công ty còn được sự quan tâm, giúp đỡ rất kịp thời về chủ trương, chính sách của Bộ Tài chính; sự chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, thành phố và các sở, ngành; sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Hội đồng Giám sát XSKT. Các công ty đã khai thác tốt các yếu tố thuận lợi, đồng thời khắc phục các khó khăn để hoàn thành kết quả hoạt động năm 2023 với các con số ấn tượng.

Trong đó, doanh số phát hành xổ số truyền thống đạt 139.400 tỷ đồng, tăng 10,39% so với năm 2022; doanh thu xổ số truyền thống đạt 136.671 tỷ đồng, tăng 12,70% so với năm 2022; lợi nhuận thực hiện (trước thuế) 17.025 tỷ đồng, tăng 14,93% so với năm 2022 và đạt 117,33% kế hoạch năm 2023 (sau khi trích lập các Quỹ theo quy định, số còn lại tất cả nộp vào ngân sách nhà nước); nộp ngân sách 41.059 tỷ đồng, tăng 10,55% so với năm 2022 và đạt 113,56% kế hoạch năm 2023.

Lãnh đạo của 21 công ty XSKT Miền Nam chụp hình lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: HẠNH CHÂU

Cùng với xổ số truyền thống, trong năm 2023, có 11/21 công ty tổ chức kinh doanh loại hình xổ số lô tô thủ công (tăng 2 công ty so với năm 2022). Doanh thu của 11 công ty là 463,94 tỷ đồng, tăng 25,16% so với năm 2022; loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay có Công ty XSKT Lâm Đồng phát hành vé mệnh giá 5.000 đồng; doanh thu là 33,48 tỷ đồng, tăng 36,1% so với năm 2022; loại hình xổ số cào biết kết quả ngay có 2 công ty tổ chức kinh doanh là Công ty XSKT TPHCM và Công ty XSKT Đồng Nai, phát hành vé mệnh giá 10.000 đồng. Doanh thu của 2 công ty là 626,3 tỷ đồng, tăng 4,88% so với năm 2022.

Những nỗ lực đoàn kết vượt thách thức

Những con số ấn tượng trên là kết quả từ nỗ lực đoàn kết vượt thách thức từ các công ty trong khu vực dưới sự kết nối của Hội đồng XSKT miền Nam. Để phát triển hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống; các công ty đã có sự đầu tư trong việc quảng bá hoạt động như tăng cường thông tin trúng thưởng, kết quả trả thưởng, các hoạt động phúc lợi xã hội, từ thiện, tích cực giới thiệu về những hoạt động có ý nghĩa “Ích nước - Lợi nhà” từ nguồn thu xổ số, qua đó đã mang lại hiệu ứng, sức lan tỏa rộng trong cộng đồng, góp phần duy trì tỷ lệ tiêu thụ rất cao trong suốt năm qua.

Bên cạnh đó, năm 2023 tình hình thị trường xổ số có một số vấn đề gây mất ổn định, tuy nhiên Hội đồng XSKT miền Nam đã kịp thời đưa ra nhiều biện pháp xử lý phù hợp, đặc biệt đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-XSKTKVMN ngày 09-8-2023 về giải pháp giữ ổn định thị trường kinh doanh vé xổ số kiến thiết truyền thống tại khu vực miền Nam. Theo đó, đề nghị các công ty thành viên nhắc nhở hệ thống đại lý thực hiện một số nội dung: Thực hiện tiêu thụ theo tỷ lệ phù hợp và không bắt buộc người bán dạo phải bán hết không được trả lại vé bán không hết; giữ mức giá trao đổi, mua bán để giữ mức hoa hồng cho người bán dạo được hưởng như trước đây; thực hiện việc chấp hành quy định về địa bàn phân phối và phương thức phân phối vé.

Qua tổng hợp các báo cáo của các công ty thành viên và thực tế cho thấy: Về việc thu hồi vé bán không hết từ đại lý: Các công ty vẫn duy trì tổ chức thu hồi vé do đại lý bán không hết trả lại tại trụ sở các công ty và các điểm thu hồi ở các tỉnh, thành miền Nam.

Về phương thức bán vé xổ số truyền thống: Hiện nay, qua kiểm tra các công ty khẳng định hệ thống đại lý cấp 1 của các công ty không còn tình trạng kinh doanh vé số qua trang web, ứng dụng mua hộ...

Về khoản hoa hồng người bán lẻ được hưởng: Các công ty vẫn thực hiện chi trả hoa hồng cho đại lý của công ty đúng theo quy định pháp luật là 15% so với mệnh giá vé đã bán, sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân còn lại là 14,25%. Các công ty cũng đã đề nghị đại lý cấp 1 tự thương thảo với đại lý các cấp để quyết định tỷ lệ hoa hồng được hưởng theo cơ chế thị trường, nhưng trong điều kiện bắt buộc người bán vé lẻ phải được hưởng hoa hồng tối thiểu là 10% so với mệnh giá vé đã bán; trong các trường hợp khác người bán vé lẻ đang được hưởng cao hơn mức tối thiểu này thì công ty đề nghị đại lý tiếp tục duy trì...

Với sự đồng lòng và quyết tâm của 21 công ty XSKT thành viên trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết 68/XSKTKVMN đã giúp cho tình hình thị trường kinh doanh xổ số của khu vực miền Nam đi vào ổn định như trước đây.

Những đặc điểm, thuận lợi trên đã giúp cho khu vực thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đạt khá cao so với năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Đặc biệt, ở mảng xổ số truyền thống cho thấy sự hiệu quả từ mô hình quản trị đã tạo hiệu suất giá trị. Với doanh số phát hành chỉ tăng 10,39% nhưng doanh thu tiêu thụ tăng đến 12,70%; nộp ngân sách tăng 10,55% và đạt 113,56% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế tăng 14,93% và đạt 117,33% kế hoạch năm; tỷ lệ tiêu thụ bình quân năm của khu vực đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 98,04%, tăng hơn thực hiện năm 2022 là 2,01%, các chi phí trả thưởng, chi phí phát hành đều thực hiện với tỷ lệ phù hợp quy định.

Như vậy, ngoài nỗ lực quản lý và điều hành hiệu quả của các công ty, kết quả trên cho thấy loại hình “Xổ số truyền thống” đến nay vẫn luôn được sự quan tâm, tin tưởng và đáp ứng tốt nhu cầu, thị hiếu của người chơi, giúp cho việc kinh doanh xổ số của các công ty trong khu vực duy trì ổn định, không ngừng phát triển, đóng góp tích cực cho ngân sách, thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ với địa phương

Trong năm 2023, có 19/21 công ty đạt tỷ lệ tiêu thụ từ 98,8% trở lên, doanh số phát hành của khu vực hiện nay vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của thị trường. Bên cạnh sản phẩm xổ số truyền thống, kết quả kinh doanh của các loại hình sản phẩm khác đều đạt mức tăng trưởng khá tốt và cao hơn so với cùng kỳ, cho thấy tình hình kinh doanh xổ số của khu vực trong năm 2023 phát triển rất đồng bộ.

Ban Thường trực Hội đồng XSKT khu vực miền Nam nhiệm kỳ 2022-2024 ra mắt tại Hội nghị. Ảnh: HẠNH CHÂU

Giá trị từ thành quả hoạt động đến cộng đồng

Đã trở thành nét đẹp truyền thống mang lại những giá trị thành quả hoạt động đến cộng đồng, bên cạnh việc kinh doanh đạt hiệu quả, các Công ty XSKT khu vực miền Nam luôn là điểm sáng trong công tác xã hội. Từ nguồn kinh phí của các công ty XSKT và nguồn huy động đóng góp, trong năm 2023 toàn khu vực đã thực hiện hoạt động phúc lợi, xã hội đạt tổng giá trị là 713,06 tỷ đồng. Trong đó, đã có 5.171 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà vì người nghèo, nhà đại đoàn kết và sửa chữa nhà cho người nghèo, tương ứng với giá trị là 281,69 tỷ đồng đã được các công ty chung tay thực hiện.

Bên cạnh đó, các công ty XSKT khu vực miền Nam đã tài trợ cho các chương trình giáo dục, y tế, hỗ trợ an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ phát triển tài năng trẻ, học bổng cho học sinh nghèo, chương trình tiếp bước trẻ em đến trường, gia đình chính sách, Mẹ VN Anh hùng, hộ nghèo vượt khó, nạn nhân chất độc da cam, tặng xe lăn, xe lắc tay cho người khuyết tật, xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, khắc phục thiên tai và các hoạt động phúc lợi xã hội khác… tương ứng với giá trị là 431,37 tỷ đồng. Thực hiện các chương trình an sinh xã hội như trang bị và xây dựng trường học với hơn 600 triệu đồng.

Phát huy truyền thống, tiếp nối phát triển theo xu thế thị trường

Với việc chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị; thực hiện quy định về quản lý và sử dụng vốn nhà nước; thực hiện việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của nhà nước; các công ty thuộc xổ số kiến thiết miền Nam hoạt động kinh doanh hiệu quả trên cơ sở tuân thủ pháp luật. Bên cạnh đó, Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam cũng khẳng định vai trò ‘vào cuộc” trong định hướng các giải pháp phòng chống vé giả, can thiệp để các đại lý phải đảm bảo tỷ lệ hoa hồng cho người bán vé lẻ trong điều kiện bắt buộc người bán vé lẻ phải được hưởng hoa hồng tối thiểu là 10% so với mệnh giá vé đã bán; trong các trường hợp khác người bán vé lẻ đang được hưởng cao hơn mức tối thiểu này thì công ty đề nghị đại lý tiếp tục duy trì.

Những nền tảng từ văn hóa kinh doanh đã được xổ số kiến thiết miền Nam hình thành, vun đắp và gìn giữ sẽ được tiếp nối trong định hướng hoạt động đề ra năm 2024. Trong đó, tập trung thực hiện các biện pháp điều hành hiệu quả để duy trì ổn định thị trường xổ số truyền thống, tích cực phát triển doanh thu và duy trì tỷ lệ tiêu thụ như hiện nay để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2024. Tiếp tục nghiên cứu nắm bắt thị trường, thị hiếu người chơi, thực hiện các biện pháp cải tiến phù hợp để tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của các loại hình xổ số khác mà các công ty đang kinh doanh. Đồng thời, tăng cường sự đoàn kết, hỗ trợ giữa các công ty trong việc củng cố, phát triển để giữ vững thị trường xổ số truyền thống; thường xuyên động viên tinh thần và chăm sóc tốt lực lượng đại lý; tích cực cải tiến công nghệ và kỹ thuật in vé số truyền thống để hạn chế tệ nạn làm giả vé số, bảo vệ uy tín và thu hút người chơi; thường xuyên theo dõi các tác động làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh để có giải pháp điều hành phù hợp, kịp thời

Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính Phan Thị Thu Hiền tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng XSKT Khu vực miền Nam nhiệm kỳ 2022-2024. Ảnh: HẠNH CHÂU Sáng 22-1-2024, tại TP Long Xuyên, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang đăng cai tổ chức Hội nghị Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 132. Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính Phan Thị Thu Hiền; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; đại diện Sở Tài chính và 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam và Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam đến dự. Dịp này, các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV XSKT TPHCM Nguyễn Quyết Chiến vào Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch Hội đồng XSKT Khu vực miền Nam nhiệm kỳ 2022-2024. Hội nghị XSKT Khu vực miền Nam lần thứ 133 sẽ được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai vào tháng 4-2024.

