Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ Tổ quốc và học bổng cho học sinh tỉnh Bình Phước

Tham dự chương trình có Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, hơn 40 lãnh đạo các cơ quan báo chí TPHCM, báo chí Trung ương trên địa bàn TPHCM. Về phía tỉnh Bình Phước có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, cùng đại diện sở ngành địa phương đến dự.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, Bình Phước có tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,27%, đây là mức tăng cao nhất so với vùng Đông Nam bộ và đứng thứ 14 so với cả nước. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp quý 2-2023 đạt 8,85% và phục hồi nhanh trong bối cảnh khó khăn chung. Tỉnh thu hút được 15 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn là 610 triệu USD, tăng 12 lần về số vốn so với cùng kỳ năm 2022, đạt hơn 200% so với kế hoạch năm và lũy kế đến hết tháng 6-2023, Bình Phước có 378 dự án FDI với tổng số vốn là 4 tỷ 036 triệu USD.

Nhà báo Trần Trọng Dũng cho biết, chương trình hướng tới kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2023) và hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, thân ái giữa các cơ quan báo chí TPHCM, Trung ương và báo chí tỉnh Bình Phước.

Tại buổi gặp gỡ, các lãnh đạo cơ quan báo chí chúc mừng những kết quả đạt được của Bình Phước và có nhiều chia sẻ về việc đầu tư hệ thống đường giao thông, đường cao tốc để tăng tính kết nối giao thông giữa Bình Phước với TPHCM, Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Các nhà báo mong muốn Bình Phước đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư các dự án vào tỉnh và hình thành các tour du lịch về các điểm du lịch như Vườn quốc gia Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập), căn cứ Tà Thiết (huyện Lộc Ninh), địa danh Sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh thông tin các vấn đề lãnh đạo cơ quan báo chí quan tâm như Bình Phước đang phối hợp xây dựng đường cao tốc Đắk Nông – Chơn Thành, tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư và kêu gọi các nhà đầu tư đủ năng lực để làm các tuyến du lịch, thu hút khách đến tham quan, du lịch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các lãnh đạo các cơ quan báo chí mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến cho nền báo chí cách mạng để xây dựng một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Dịp này, Ban Tổ chức chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” của Báo Người Lao Động đã trao 10.000 lá cờ trong hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương”, 5.000 lá cờ trong hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” cho lãnh đạo tỉnh và người dân; tặng 50 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng (2 triệu đồng/suất) trích từ chương trình “Học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh nghèo (chương trình do nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khởi xướng thành lập từ 1998, hiện do Báo Người Lao Động quản lý).

Sáng 3-6, đoàn báo chí sẽ tham gia trồng 3.300 cây gáo vàng trên diện tích 3,4 ha rừng tại trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, kinh phí 200 triệu đồng, gồm cây giống và chi phí chăm sóc trong 4 năm do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Vĩnh Thuận tài trợ), trao tặng các bộ điện mặt trời cho trạm kiểm lâm huyện Bù Đăng.