Hội nhập kinh tế gắn với quốc phòng, đảm bảo an ninh quốc gia

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Bộ Công thương thực hiện hiệu quả chiến lược hội nhập quốc tế, gắn kết chặt chẽ với lợi ích quốc gia để đảm bảo an ninh quốc gia.

Ngày 24-3, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã dự và chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Bộ Công thương.

Nhìn lại 10 năm thực hiện nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; xung đột địa chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt.

Các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo đảm an ninh của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bởi, nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, nhất là tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vừa tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm và thành quả mà ngành công thương đạt được trong 10 năm triển khai nghị quyết. Đồng tình với các nhiệm vụ và giải pháp mà Bộ Công thương nêu ra, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Ban Cán sự Đảng bộ Công thương quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế. Ngành công thương cần có các giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng cường liên kết, chuyển giao, chuyển đổi công nghệ giữa công nghiệp dân sinh và công nghiệp quốc phòng. Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Trung ương và Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai đồng bộ, nhất quán, xuyên suốt chiến lược hội nhập quốc tế, trong đó lấy hội nhập kinh tế quốc tế làm nền tảng, gắn kết chặt chẽ với lợi ích quốc gia để đảm bảo an ninh quốc gia. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.