Hội thảo khoa học 80 năm Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Tổng Tham mưu đã góp phần to lớn vào những thắng lợi vang dội của quân đội nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung.

Ngày 14-8, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QDND) Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc”.

Tham dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng…

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, ngày 7-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Bộ Tổng Tham mưu và chỉ rõ: “Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan tham mưu quân sự cơ mật của đoàn thể, là cơ quan quan trọng của Quân đội...”.

Trong 80 năm qua, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Với ý chí kiên cường, dũng cảm, mưu lược, sáng tạo, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, tay sai phản động và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả; đồng thời, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần viết nên trang sử vàng của QĐND và dân tộc Việt Nam anh hùng.

Tại hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh quá trình ra đời, phát triển của Bộ Tổng Tham mưu luôn gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, chiến thắng của QĐND Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, với tài mưu lược, sáng tạo về nghệ thuật quân sự, nhất là nghệ thuật nắm địch, chỉ đạo chỉ huy, hiệp đồng tác chiến chiến lược, Bộ Tổng Tham mưu đã góp phần to lớn vào những thắng lợi vang dội của quân đội nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành - Mưu lược, Tận tụy - Sáng tạo, Đoàn kết - Hiệp đồng, Quyết chiến - Quyết thắng”.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, qua hội thảo này, cần làm sáng tỏ những vấn đề mới đặt ra đối với Bộ Tổng Tham mưu trong tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên hùng hậu; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo, sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi và đối phó thắng lợi với mọi tình huống, đánh bại mọi hình thái chiến tranh xâm lược của địch (nếu xảy ra). Từ đó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng khẳng định, hội thảo là hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, củng cố, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào, khơi dậy và hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, sự mưu trí, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ, nhất là cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, tạo động lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích, làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu, đặc biệt là những vấn đề mới đặt ra với cơ quan tham mưu chiến lược trước yêu cầu của sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Các tham luận khẳng định vai trò, thành tựu của Bộ Tổng Tham mưu trong xây dựng Quân đội, củng cố, tăng cường quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn nhằm vận dụng, phát huy trong xây dựng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

