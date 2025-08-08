Nhiều tướng lĩnh sẽ tham dự hội thảo kỷ niệm 80 năm Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam

Ngày 8-8, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học với chủ đề: “Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc”.

Họp báo giới thiệu hội thảo khoa học

Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 14-8 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, với sự tham dự của khoảng 550 đại biểu. Trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo một số địa phương; chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cùng các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử.

Hội thảo nhằm khẳng định và làm sáng tỏ đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với QĐND Việt Nam nói chung, Bộ Tổng Tham mưu nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, truyền thống anh hùng, sự nghiệp vẻ vang và những đóng góp xuất sắc của Bộ Tổng Tham mưu trong sự nghiệp cách mạng...

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu, hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam (7-9-1945 – 7-9-2025). Cùng với đó là các hoạt động tuyên truyền, thi đua, giáo dục truyền thống, tri ân và lễ kỷ niệm chính thức tổ chức vào ngày 6-9, được truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia.

Hội thảo cũng là dịp để đúc rút các bài học kinh nghiệm, góp phần xây dựng Bộ Tổng Tham mưu ngày càng tinh gọn, mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là lần thứ tư hội thảo được tổ chức sau các năm 2005, 2015 và 2020.

MAI AN