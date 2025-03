Hơn 1.000 người thiệt mạng trong làn sóng bạo lực mới ở Syria

Ngày 9-3, Bộ trưởng Giáo dục Nazir al-Qadri tuyên bố đóng cửa trường học trong hai ngày 9 và 10-3 tại các tỉnh Latakia và Tartus do “điều kiện an ninh không ổn định”. Theo hãng thông tấn chính thức SANA, chính phủ lâm thời Syria cũng đã tăng cường triển khai lực lượng an ninh đến Latakia, Jableh và Baniyas xa hơn về phía Nam để lập lại trật tự.