Hơn 200 lao động tự do về quê đón tết trên “Chuyến xe mùa Xuân”

Gia đình người lao động tự do về quê trên "Chuyến xe mùa Xuân"

Theo đó, “Chuyến xe mùa Xuân” đã đưa hơn 200 người lao động khó khăn khu vực phi chính thức về quê đón tết. Đây là lần đầu tiên tổ chức công đoàn thành phố tổ chức chuyến xe đưa người lao động tự do về quê dịp tết.

Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, năm 2023 kinh tế gặp nhiều khó khăn khiến nhiều người lao động mất việc, giảm giờ làm. Nhiều người trong số họ đã chuyển sang làm việc thời vụ, lao động tự do, tham gia nghiệp đoàn ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề, đời sống không đảm bảo; nhiều người đã phải ở lại thành phố trong những căn nhà trọ để tranh thủ mưu sinh trong những ngày tết.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy tặng quà tiễn người lao động về quê trên "Chuyến xe mùa Xuân"

Hiểu những khó khăn ấy, LĐLĐ Thành phố và Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn Thành phố tổ chức “Chuyến xe mùa Xuân”, để tạo điều kiện cho lao động tự do về quê đoàn tụ cùng gia đình dịp tết đến.

Trước đó, ban tổ chức đã thông tin rộng rãi để mọi người có thể đăng ký tham gia chương trình, đồng thời tranh thủ vận động sự ủng hộ của toàn xã hội, các đơn vị đồng hành tổ chức những chuyến xe mùa Xuân, tạo điều kiện cho đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động tự do được về quê đón tết.

Niềm vui của người lao động khi được về quê đón tết cùng gia đình trên "Chuyến xe mùa Xuân"

“Chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” năm nay nhằm tiếp sức cho đoàn viên nghiệp đoàn và người lao động tự do trên địa bàn thành phố được hiện thực ước mơ về quê đón tết cùng gia đình. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực của tổ chức công đoàn, góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành thành phố trong thực hiện an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động tự do được vui Xuân đón tết”, ông Phạm Chí Tâm chia sẻ.

Ngoài được về quê miễn phí trên “Chuyến xe mùa Xuân”, người lao động và con của người lao động còn được nhận phần quà Xuân ý nghĩa, cùng phần lì xì tết.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phùng Thái Quang tặng quà tết đến con công nhân tham gia chương trình "Tết cho em"

Cùng ngày, tại khu du lịch Công viên Văn hóa Đầm Sen, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức chương trình “Tết cho em” lần 3 năm 2024.

Tại chương trình, 500 thiếu nhi là con đoàn viên, người lao động, trong đó có 152 con đoàn viên công đoàn tử vong do Covid-19, 348 con công nhân lao động bị giảm thu nhập, con công nhân lao động trực tiếp sản xuất, con đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn được xem ca nhạc, múa lân, múa rồng, xin chữ ông đồ và được chăm lo phần quà và tiền mặt. Tổng kinh phí là 625 triệu đồng.

Gia đình công nhân vui thích khi xem các chương trình ca nhạc

Dịp này, con công nhân lao động tham gia chương trình được vui chơi trọn gói tại khu du lịch Công viên Văn hóa Đầm Sen.

Con công nhân lao động nhận quà tại chương trình

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phùng Thái Quang tặng quà tết đến con công nhân tham gia chương trình "Tết cho em"

HỒNG HẢI