Hơn 2.000 học sinh, phụ huynh tham gia Ngày hội Open Day 2026 tại Đà Nẵng

Ngày 21-3, Trường Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Open Day 2026, thu hút hơn 2.000 học sinh và phụ huynh trên địa bàn tham gia.

Không chỉ là sự kiện tuyển sinh, ngày hội được xây dựng như một “không gian giáo dục mở” với 4 nội dung chính.

Mở đầu là kỳ đánh giá năng lực đầu vào, gồm các bài kiểm tra tư duy, khả năng thích ứng và hoạt động phỏng vấn. Đây không chỉ là bước giúp học sinh làm quen với môi trường học tập mới, mà còn giúp phụ huynh hiểu rõ hơn thế mạnh và định hướng phát triển của con trước ngưỡng cửa cấp học mới.

Các em tham gia kỳ đánh giá năng lực đầu vào

Song song đó, hội thảo “Hành trình mới của con” mang đến những chia sẻ về cách đồng hành cùng con trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Hội thảo không chỉ cung cấp thông tin mà còn tăng cường kết nối giữa gia đình và nhà trường, giúp phụ huynh thêm vững tin trong quá trình nuôi dạy con.

Hội thảo “Hành trình mới của con” mở ra sự kết nối giữa gia đình và nhà trường

Điểm nhấn của sự kiện là không gian “Bảo tàng sáng tạo Gen F”, nơi các chương trình học được trực quan hóa thông qua sản phẩm của học sinh. Từ các dự án STEM, sản phẩm thuộc chương trình Phát triển cá nhân (PDP) đến các sản phẩm học tập tiếng Anh, tất cả đều thể hiện tinh thần “Học thật - Làm thật”, gắn kiến thức với thực tiễn.

Các em tham gia hoạt động tại khu vực trải nghiệm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bên cạnh đó, khu vực trải nghiệm với nhiều gian hàng đa lĩnh vực đã mang đến bức tranh sinh động về xu hướng giáo dục hiện đại. Học sinh được tham gia các hoạt động lập trình, điều khiển robot VEX IQ, V5, FIRST, cùng các workshop sáng tạo, minigame văn hóa - xã hội và thử thách tiếng Anh. Các hoạt động được thiết kế theo hướng học qua trải nghiệm, góp phần phát triển tư duy, kỹ năng và khả năng thích ứng.

Theo cô Ông Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng nhà trường, ngày hội giúp phụ huynh và học sinh trực tiếp tiếp cận các xu hướng giáo dục mới, nơi việc học chuyển từ tiếp nhận kiến thức sang phát triển năng lực thông qua trải nghiệm và ứng dụng thực tiễn. Sự kiện cũng tạo cơ hội để học sinh sớm làm quen với phương pháp học tập hiện đại, đồng thời giúp phụ huynh có thêm cơ sở lựa chọn hướng đi phù hợp cho con.

XUÂN QUỲNH