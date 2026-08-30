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Giao thông

Ngày thứ 2 nghỉ lễ 2-9: 46 vụ tai nạn giao thông, 21 người chết

SGGPO

Trong ngày 30-8, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết và 30 người bị thương. Tính từ đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, số người chết do tai nạn giao thông đã lên 36 người.

Trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện hơn 18.400 trường hợp vi phạm, đã lập biên bản xử lý đối với hơn 14.900 trường hợp.

Riêng tuyến đường bộ, công an các địa phương đã phát hiện hơn 14.500 trường hợp vi phạm, đã tạm giữ 84 xe ô tô, hơn 2.200 xe mô tô và 265 phương tiện khác, tước 240 giấy phép lái xe.

Trong số hơn 14.500 trường hợp vi phạm trên tuyến đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 3.200 trường hợp vi phạm về tốc độ…

Trong ngày, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Đội 2, Cục Cảnh sát giao thông) đã tổ chức tuần tra kiểm soát cơ động trên tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đã ghi nhận 9 phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1 (làn dành riêng để vượt xe), không nhường đường cho các phương tiện khác có tín hiệu xin vượt.

Trong khi đó, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Đội 3, Cục Cảnh sát giao thông), lưu lượng phương tiện trong ngày tăng cao, các tổ công tác đã triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, phục vụ nhân dân. Cũng trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ, Đội 3 đã lập biên bản đối với 1 trường hợp vi phạm, không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

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ĐỖ TRUNG

Từ khóa

ngày thứ 2 nghỉ lễ 2-9 lái xe tốc độ nồng độ cồn cảnh sát giao thông

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