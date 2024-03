Hơn 28kg ma túy trôi dạt vào đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

Sáng ngày 10-3, anh Nguyễn Văn Được (32 tuổi, thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn) đến Công an huyện Lý Sơn trình báo và giao nộp 2 bọc ni lông màu xám, trọng lượng khoảng 2,2 kg. Anh Được phát hiện trong quá trình đi bắt ốc tại bờ biển thuộc thôn Đông An Hải, nghi là ma túy nên bàn giao cho công an.

Khu vực phát hiện gói ma túy trôi dạt vào bờ biển đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Ngay sau đó, Công an huyện Lý Sơn đã đến khu vực anh Được phát hiện ma túy. Qua tìm kiếm, Công an huyện Lý Sơn phát hiện 1 bao da màu đen, kiểm tra bên trong bao da có 22 gói nghi là ma túy. Tiến hành cân 22 gói thu tại hiện trường có khối lượng khoảng 26 kg.

Số ma túy được phát hiện trôi dạt vào đảo Lý Sơn

Cơ quan chức năng kiểm đếm số lượng ma túy trôi vào đảo Lý Sơn

NGUYỄN TRANG