Chiều 5-8, giá vàng nhẫn 9999 tăng mạnh hơn vàng miếng SJC

Chiều 5-8, giá vàng nhẫn 9999 tăng mạnh hơn giá vàng miếng SJC

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua và tăng 800.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 138,3 triệu đồng/lượng mua vào và 141,3 triệu đồng/lượng bán ra, thu hẹp chênh lệch mua bán còn 3 triệu đồng/lượng.

Công ty PNJ tăng giá vàng nhẫn 9999 thêm 900.000 đồng/lượng chiều mua và 800.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra, thu hẹp chênh lệch mua bán xuống còn 3,8 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng giá vàng nhẫn 9999 thêm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 141,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC chiều nay cũng được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng thêm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 141,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm 5-8 (giờ Việt Nam) lên 4.164,3 USD/ounce, tăng 66 USD/ounce so với sáng nay, tổng cộng tăng 88 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 4-8. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 132,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 8,7-9 triệu đồng/lượng, so với giá sáng nay ở mức 9,8-10,3 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN