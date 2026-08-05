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Sáng 5-8: Giá vàng thế giới áp sát 4.100 USD, giá vàng trong nước đồng loạt tăng

SGGPO

Giá vàng trong nước sáng nay 5-8 đồng loạt tăng khi giá vàng thế giới tiến sát mốc 4.100 USD.

Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được Công ty PNJ tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán vàng nhẫn, niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán vàng nhẫn, niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm 5-8 (giờ Việt Nam) ở mức 4.098,9 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 4-8. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 130,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới duy trì đà tăng trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh xuống dưới 80 USD/thùng sau thông tin eo biển Hormuz có thể sớm được mở cửa trở lại. Ngoài ra, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đồng loạt giảm cũng hỗ trợ đà tăng của kim loại quý. Chỉ số DXY đo sức mạnh của đồng USD giảm xuống 99,9 điểm.

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NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Kho bạc Mỹ Công ty PNJ Kitco Lợi suất Nhẫn Vàng miếng SJC Giá vàng PNJ

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