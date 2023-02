Hơn 430 cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM tập huấn điều lệnh, võ thuật

Ngày 13-2, Công an TPHCM tổ chức khai giảng lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2023 cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ phụ trách công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật của công an các đơn vị, địa phương năm 2023.

Công an TPHCM cho biết, lớp tập huấn có hơn 430 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ và công an các đơn vị thuộc Công an TPHCM. Đợt tập huấn được chia làm 3 lớp, mỗi lớp 10 ngày và bắt đầu từ ngày 13-2 đến ngày 10-3.

Trong thời gian này, cán bộ chỉ huy tham gia tập huấn sẽ được quán triệt các văn bản của Bộ Công an về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân (CAND); nghe đánh giá tình hình, kết quả công tác điều lệnh, quân sự võ thuật trong thời gian qua và phương hướng cho những năm tiếp theo.

Đồng thời, thực hành tập luyện các động tác điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND; một số động tác kỹ thuật cơ bản của võ thuật CAND; cách sử dụng, bảo quản và quy tắc bắn một số loại súng quân dụng; kiểm tra bắn đạn thật… Đảm bảo cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ nắm vững những tính năng, tác dụng và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, nâng cao thể lực và bản lĩnh chiến đấu, đủ khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM khẳng định điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND một trong các công tác thường xuyên, trọng tâm hàng năm của lực lượng công an nhằm giáo dục, rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ bản lĩnh vững vàng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong công tác, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Phó Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu tổ chức tập huấn, huấn luyện phải đảm bảo nghiêm túc, đúng yêu cầu, nội dung, thời gian, có kiểm tra, đánh giá kết quả cụ thể; các đồng chí tham gia tập huấn phải thể hiện ý thức, tinh thần học tập nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ các nội dung mà báo cáo viên truyền đạt, huấn luyện, góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.