Hơn 6.800 hộ dân bị chia cắt do mưa lũ, Hà Nội báo động lũ cấp 3

Bão đang có xu hướng rời vịnh Bắc bộ và mưa cũng giảm tại Bắc bộ, nhưng vẫn còn 6.814 hộ dân bị chia cắt, 340 điểm sạt lở, ngập úng và gần 65.000 khách hàng mất điện.

Chính quyền và đoàn thể xã Thất Khê (tỉnh Lạng Sơn) vận chuyển nhu yếu phẩm cho những người dân trong vùng lũ, ngày 24-8. Ảnh: ĐOÀN THANH NIÊN XÃ THẤT KHÊ

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cập nhật sáng 25-8, còn 3.023 nhà bị ngập, giảm 655 nhà so với ngày 24-8.

Hiện còn 6.814 hộ dân bị chia cắt do đường vào khu dân cư bị ngập. Các địa phương sử dụng xuồng nhỏ để vận chuyển lương thực, thực phẩm đến người dân.

Thiên tai làm 1 người chết (báo cáo ngày 24-8 xác định là 2 người) và 3 người bị thương. Trường hợp tử vong ở Lạng Sơn là do sạt lở đất vào nhà tối 22-8.

Đến sáng 25-8 còn 340 điểm sạt lở. Trong đó, Lạng Sơn còn 218 điểm và Bắc Ninh 92 điểm.

Đến sáng nay vẫn còn 64.918 khách hàng mất điện, tập trung tại Bắc Ninh với 31.553 khách hàng, Lạng Sơn 19.330 khách hàng và Hải Phòng 13.872 khách hàng.

Ngày 25-8, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội cho biết, từ ngày 24-8 tới sáng 25-8, mưa đã tạnh nhưng mực nước tại một số sông trên địa bàn Hà Nội tiếp tục dâng cao vượt mức báo động 3.

Tính đến sáng 25-8, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 8m, vượt mức báo động 3 là 0,52m; sông Tích tại trạm Kim Quan 8,4m, vượt mức báo động 3 0,22 m; tại trạm Vĩnh Phúc là 8m, vượt mức báo động 3 là 0,1m; sông Bùi tại trạm Yên Duyệt là 7m, vượt mức báo động 3 là 0,03 m…

Nước sông Cầu dâng cao khiến nhiều xã ngoại thành Hà Nội bị ngập lụt. Ảnh: SÓC SƠN

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Hà Nội ban hành lệnh báo động lũ cấp 3 trên sông Bùi, sông Tích, sông Cầu và cảnh báo tình trạng ngập lụt tại nhiều phường, xã ngoại thành Hà Nội, như: Trung Giã, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Phú Cát…

Do mực nước sông Tích tiếp tục dâng cao gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn phường Sơn Tây, như: phố Cầu Trì (đầu Quang Trung), ngã 3 Quang Trung - đường 35m Khu đô thị HUD, khu vực đầu cầu Ba Quân, ngõ Lò Da - Ngô Quyền và ngõ 4 Quang Trung.

Lực lượng chức năng phường Sơn Tây triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng bị ngập lụt. Ảnh: XỨ ĐOÀI

Lực lượng chức năng xã Hạ Bằng đắp đất và các bao cát ngăn nước lũ tràn vào khu dân cư đêm 24-8. Ảnh: HOA PHƯƠNG

Tại xã Hạ Bằng, ngay sau khi nhận lệnh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã về việc nước sông Tích dâng cao, tràn qua đoạn đường xóm Đông Thượng - thôn Cần Kiệm 2, trong đêm 24-8, địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng xuống địa bàn, phối hợp cùng cán bộ và nhân dân thôn Cần Kiệm 2 triển khai các biện pháp ngăn nước, bảo vệ khu dân cư.

Nhiều khu dân cư và hộ dân ở xã Trung Giã bị nước lũ cô lập. Ảnh: MINH HÀ

Tại khu vực phía Bắc của Hà Nội, nước sông Cầu lên cao vượt báo động 3 khiến nhiều khu dân cư của xã Trung Giã bị ngập lụt và đặc biệt là khu vực xóm Hòa Bình. Thống kê ban đầu trên địa bàn xã Trung Giã có 1 người bị thương, 1 nhà cấp 4 bị sập mái. Tổng số 338 hộ với 1.489 người bị cô lập, trong đó tại thôn An Lạc có 293 hộ ở xóm Hòa Bình, 25 hộ tại xóm An Lạc...

PHÚC VĂN - NGUYỄN QUỐC