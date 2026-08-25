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Điều chỉnh thời gian lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

SGGPO

Ngày 25-8, Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood (đơn vị tài trợ kinh phí thực hiện công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn) cho biết phải điều chỉnh thời gian lai dắt nhịp cầu hình lá dừa nước về công trường.

Đơn vị thi công chủ động phối hợp, chuẩn bị nhân lực, thiết bị và phương án kỹ thuật, sẵn sàng triển khai ngay khi sà lan được bàn giao. Ảnh: BẢO ANH
Đơn vị thi công chủ động phối hợp, chuẩn bị nhân lực, thiết bị và phương án kỹ thuật, sẵn sàng triển khai ngay khi sà lan được bàn giao. Ảnh: BẢO ANH

Theo đó, việc lai dắt nhịp cầu nặng khoảng 3.000 tấn từ nhà máy tại Khu công nghiệp Đông Xuyên về công trường để lắp đặt vào mố cầu ở hai bên bờ sông Sài Gòn phải có kế hoạch chi tiết và sự phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan. Trong đó, sà lan phục vụ vận chuyển nhịp chính phải đáp ứng yêu cầu về kích thước và tải trọng.

Hiện cả nước chỉ có hai phương tiện phù hợp cho công tác này, trong đó có sà lan Trung Nam S05.

Theo kế hoạch, nhịp chính cầu được lai dắt và tiến hành hợp long, thông kỹ thuật vào cuối tháng 8-2026. Tuy nhiên, tiến độ phải điều chỉnh do đơn vị cung cấp phương tiện chuyên dụng chưa thể bàn giao sà lan theo thời gian dự kiến.

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Công nhân đang thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Ảnh: BẢO ANH

Đại diện Vietrantimex, công ty vận tải chịu trách nhiệm cung cấp sà lan cho biết, sà lan Trung Nam S05 đang được sử dụng phục vụ các dự án dầu khí trọng điểm, cộng thêm thời tiết xấu trên biển cũng ảnh hưởng đến quá trình dỡ hàng tại mỏ khiến thời gian bàn giao và huy động sà lan phục vụ dự án cầu đi bộ bị chậm trễ.

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Nhịp chính sẽ được điều chỉnh thời gian lai dắt về sông Sài Gòn. Ảnh: BẢO ANH

Hiện các đơn vị thi công chủ động phối hợp, chuẩn bị nhân lực, thiết bị và phương án kỹ thuật, sẵn sàng triển khai ngay khi sà lan được bàn giao.

Thời gian cụ thể của các mốc thi công tiếp theo sẽ được thông tin sau khi sà lan được chính thức bàn giao và phương án vận chuyển được thống nhất.

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THANH HIỀN

Từ khóa

cầu đi bộ Sài Gòn Nutifood công trình thi công TPHCM thời gian

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