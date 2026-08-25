Công an TP Đà Nẵng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 25-8, tại TP Đà Nẵng, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” tặng Công an TP Đà Nẵng vì có thành tích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phục vụ nhân dân giai đoạn 2015-2025.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại lễ đón nhận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng; đồng thời là niềm tự hào của lực lượng Công an và Đảng bộ, chính quyền, quân, dân thành phố.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đến dự Lễ đón nhận. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ra đời trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Công an TP Đà Nẵng luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ chính quyền, giữ vững an ninh, trật tự. Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng Đà Nẵng văn minh, hiện đại, yên bình, đáng sống.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Công an TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương, gắn bảo đảm an ninh, trật tự với phục vụ phát triển và nhân dân; chủ động nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Công an TP Đà Nẵng cũng cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng dự báo, tham mưu chiến lược, gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự với kiến tạo phát triển; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong công tác công an.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đồng chí Phạm Gia Túc tin tưởng Công an TP Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, giữ vững vai trò “lá chắn thép”, bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần kiến tạo phát triển, xây dựng Đà Nẵng và đất nước phồn vinh, văn minh, hiện đại.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, bày tỏ, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ngày càng cao, đòi hỏi lực lượng Công an TP Đà Nẵng không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, bản lĩnh và hiệu quả công tác.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Với vinh dự lớn lao mà Đảng, Nhà nước trao tặng, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng; giữ vững đoàn kết, kỷ cương; xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, với phương châm “Gần dân nhất - Kỷ luật nhất - Trung thành nhất”.

Trong giai đoạn 2015-2025, Công an TP Đà Nẵng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì, 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh.

Trong 10 năm, Công an TP Đà Nẵng liên tục đạt danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc, dẫn đầu của Chính phủ và Bộ Công an. Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ hằng năm đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 8.224 lượt tập thể và 20.195 lượt cá nhân thuộc Công an TP Đà Nẵng được các cấp, ngành khen thưởng.

XUÂN QUỲNH