Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có 28 trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 2-9

Ngày 25-8, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong dịp lễ 2-9, đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác, đảm bảo trung bình 75km có 1 trạm.

Trong đó, 7 trạm dừng nghỉ đã khai thác từ trước gồm: 2 trạm trên tuyến Hà Nội - Bắc Giang; 1 trạm trên mỗi tuyến: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, La Sơn - Hòa Liên; TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TPHCM - Trung Lương.

19 trạm dừng nghỉ mới được đưa vào khai thác trên các tuyến: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km15, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km77, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

1 trạm tạm tại Km113 trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và 1 điểm dừng xe trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong số các trạm dừng nghỉ nêu trên mới có 10 trạm có cây xăng trên các tuyến: Hà Nội - Bắc Giang, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - QL45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, La Sơn - Hòa Liên, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TPHCM - Trung Lương.

5 trạm có trạm sạc xe điện trên các tuyến: Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - QL45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bên cạnh các trạm dừng nghỉ, điểm đỗ xe trên, dọc tuyến đường cao tốc này còn có các vị trí nút giao có dịch vụ xăng dầu, ăn uống…

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