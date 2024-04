Quang cảnh họp báo

Theo đó, trong năm 2023, ngành ngân hàng đã tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư để làm sạch, chuẩn hóa cũng như thu thập, mở rộng thêm cơ sở dữ liệu khách hàng.

Với cơ sở dữ liệu đã được chuẩn hóa, làm sạch sẽ giúp ngân hàng khai thác hiệu quả trong cung ứng sản phẩm dịch vụ an toàn, tiện ích, phục vụ nhu cầu cá nhân hóa và đơn giản hóa quy trình, tăng hiệu quả hoạt động.

Nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thân thiện giàu tiện ích, đem lại giá trị thiết thực đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của khách hàng. Nhiều nghiệp vụ cơ bản đã được số hóa hoàn toàn 100% (tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, mở thẻ ngân hàng, ví điện tử, chuyển tiền, cho vay...). Nhiều tổ chức tín dụng (TCTD) tại Việt Nam có tỷ lệ trên 90% giao dịch thực hiện trên kênh số.

Đến nay, có hơn 77% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng, hơn 35 triệu tài khoản thanh toán và gần 15 triệu thẻ được mở bằng phương thức điện tử eKYC đang hoạt động.

Trong năm 2023, thanh toán trên thiết bị di động tăng gần 60% về số lượng và gần 13% về giá trị, thanh toán qua QR code tăng hơn 240% về số lượng và gần 158% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và hoạt động ngân hàng số các tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 đều có sự tăng trưởng.

Thời gian qua, ngành ngân hàng cũng tích cực hợp tác với Bộ Công an nhằm tăng cường an ninh, an toàn trong quá trình phổ cập các dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số, qua đó đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số của ngành, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Đến nay, có 48 TCTD triển khai ứng dụng xác thực khách hàng bằng thẻ CCCD gắn chíp qua ứng dụng điện thoại, 58 TCTD triển khai ứng dụng xác thực khách hàng bằng thẻ CCCD gắn chíp qua thiết bị tại quầy, 14 TCTD đang triển khai thử nghiệm ứng dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNeID) vào các nghiệp vụ…

LƯU THỦY