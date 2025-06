Tín dụng 5 tháng tại TPHCM tăng mạnh so với cùng kỳ 2 năm trước

Ngày 19-6, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cho biết, theo số liệu cập nhật mới nhất, tính đến cuối tháng 5-2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM đạt 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 3,89% so với cuối năm 2024 và tăng 13,64% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng cao hơn so với cùng kỳ 2 năm trước (năm 2024 và 2023 cùng tăng 1,9%).

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng và lãi suất cùng môi trường đầu tư kinh doanh và kinh tế tăng trưởng tiếp tục là những yếu tố thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trên địa bàn trong 5 tháng đầu năm. Trong đó, mặt bằng lãi suất thấp đang tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho các hoạt động sản xuất, tiêu dùng tăng trưởng.

Theo đó, dư nợ cho vay lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đã tăng trưởng dương trở lại trong 2 tháng gần đây và đạt trên 580.000 tỷ đồng, tăng 0,34% so với cuối năm 2024 và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024; cho vay công nghiệp chế biến chế tạo đạt 557.000 tỷ đồng, tăng 2,37% so với cuối năm và tăng 9,35% so với cùng kỳ năm 2024…

“Tăng trưởng tín dụng sẽ tiếp tục được thúc đẩy bởi các chính sách mới như kinh tế số, kinh tế xanh, sự hình thành Trung tâm tài chính quốc tế và không gian kinh tế xã hội mở rộng sau sáp nhập tỉnh thành phố. Ngoài ra, tính mùa vụ du lịch, dịch vụ trong kỳ nghỉ hè năm 2025 và các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công sẽ tiếp tục tác động tích cực lên tăng trưởng tín dụng và sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng của Ngân hàng Nhà nước”, ông Nguyễn Đức Lệnh cho hay.

NHUNG NGUYỄN