Lộ diện 5 cái tên đầu tiên của Em xinh “say hi”

Đáng chú ý là sự trở lại trong một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc của Bích Phương – một trong những ca sĩ Việt đạt được lượng người xem vượt mốc tỷ view trên YouTube, nổi bật với phong cách đa dạng và âm nhạc không ngừng đổi mới.

Bích Phương tái xuất với một chương trình thực tế về âm nhạc. Ảnh: VieChannel

Hiện nay, kênh YouTube của nữ ca sĩ ghi nhận hơn 1,2 tỷ lượt xem với hơn 2,35 triệu lượt theo dõi.

Phương Ly. Ảnh: VieChannel

Cũng sở hữu loạt bản hit trăm triệu view: Mặt trời của em, Thằng điên, Anh là ngoại lệ của em…, Phương Ly cũng là cái tên nhận được nhiều sự mong đợi. Giọng ca Mặt trời của em chia sẻ mục tiêu khi đến với Em xinh “say hi” là để trải nghiệm nhiều nhất có thể, học hỏi nhiều nhất có thể, làm những điều chưa từng làm.

Tham gia Em xinh “say hi”, Juky San mang theo “tài sản” riêng biệt, là chất giọng trong veo đặc trưng, tư duy âm nhạc của một Singer-Songwriter (ca – nhạc sĩ) và sự trưởng thành, như một ẩn số dịu dàng giữa những sắc màu rực rỡ. Nữ ca sĩ mong muốn mang đến một hình ảnh tươi mới, kết nối với khán giả qua âm nhạc, cá tính và những khía cạnh lần đầu được Juky San chia sẻ.

Juky San. Ảnh: VieChannel

Và Orange cũng xuất hiện trong chương trình. Ảnh: VieChannel

Trong những cái tên đầu tiên không thể không nhắc đến Orange – giọng ca trẻ đầy nội lực. Cũng là một Singer Songwriter thuộc thế hệ gen Z đầy tài năng, sở hữu vocal nội lực, chất nhạc mang màu sắc riêng và khả năng xử lý bài hát tinh tế.

Cô cũng sở hữu nhiều giải thưởng lớn, trong đó có giải Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc nhất (Best New Asian Artist) tại lễ trao giải MAMA 2018; đoạt hai giải Á quân tại hai sân chơi âm nhạc lớn là The Masked Singer Vietnam 2023 và Our Song Vietnam…

Nhân tố đầy cá tính 52Hz. Ảnh: VieChannel

Mảnh ghép thứ 5 của Em xinh “say hi” là 52Hz, giọng ca R&B cá tính qua nhiều sản phẩm: Đợi (hợp tác với producer RiO) và Now she don’t (kết hợp cùng WEAN). Theo đuổi dòng nhạc R&B và trapsoul, 52Hz gây ấn tượng với cách viết lời trau chuốt, lối kể chuyện đầy cảm xúc và giọng hát ma mị, độc đáo.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ công bố toàn bộ các gương mặt còn lại trên fanpage chính thức của chương trình trong ngày 2-5.

Em xinh “say hi” sẽ chính thức lên sóng vào ngày 31-5 trên kênh HTV2-Vie Channel, ON-Vie GIẢITRÍ và ứng dụng VieON.

HẢI DUY