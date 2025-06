Hợp nhất tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM: Hình thành siêu đô thị thông minh - Bài 5: Đảm bảo sự minh bạch trong triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy

Việc thực hiện các chủ trương và định hướng trên sẽ góp phần thay đổi hệ thống hành chính của thành phố, đặt ra các yêu cầu, nhiệm vụ mới trong lãnh đạo, chỉ đạo sau sắp xếp và tinh gọn, tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, hệ thống chính trị cơ sở gần dân, phục vụ dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao.

Báo chí tích cực tham gia tạo sự đồng thuận

Từ những định hướng chiến lược của Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nay trong bối cảnh yêu cầu mới, việc sáp nhập địa giới hành chính giữa TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là bước đi vô cùng cần thiết và quan trọng nhằm thực hiện tái cấu trúc không gian toàn vùng.

Luôn vinh dự và tự hào được mang tên lãnh tụ kính yêu của dân tộc, xuyên suốt 50 năm qua, thành phố mang tên Bác với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước” năng động, sáng tạo, luôn vươn tới xây dựng thành phố không chỉ nguy nga với những công trình hiện đại, văn minh, chất lượng cuộc sống cao mà còn luôn đong đầy sự bao dung và nghĩa tình.

Để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, và đặc biệt trong bối cảnh phát triển mới với tầm vóc của siêu đô thị, đòi hỏi các cơ quan truyền thông báo chí luôn tích cực, chủ động đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức nhất quán với chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về mục tiêu, ý nghĩa, nguyên tắc, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; qua đó tạo sự đồng thuận cao và hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân với sự phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của Đảng, tin tưởng vào tương lai của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Công chức phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: NGÔ BÌNH

Các hoạt động tuyên truyền phải chủ động có biện pháp đấu tranh trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây rối nội bộ của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị bất mãn; ngăn chặn và xử lý kịp thời thủ đoạn nhào nặn, bóp méo, xuyên tạc thông tin và quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hành vi tấn công vào đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ nhằm gây rối ổn định chính trị, xã hội.

Người dân phải được tham gia giám sát

Thời điểm này, để nghiêm túc triển khai và đạt hiệu quả cao, công tác tuyên truyền cần phát huy truyền thống đi đầu, chủ động, nhạy bén góp phần tạo sự thống nhất cao trong nhân dân và đồng lòng chung sức xây dựng để hiện thực hóa khát vọng vươn mình. Điểm quan trọng là công tác tuyên truyền cần nhấn mạnh đến quyết tâm chính trị của 3 địa phương (TPHCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trong thực hiện nghị quyết và các kết luận chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, cụ thể ở các điểm sau:

1. Việc hợp nhất không chỉ đơn thuần là mở rộng địa giới hành chính mà còn là sự tích hợp và phát huy ưu thế của từng vùng và phát triển đô thị cùng với chất lượng cuộc sống nâng cao hơn, là cơ hội để hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, từ đó kiến tạo một chính quyền đô thị hiện đại. Việc tuyên truyền tích cực chủ động với nhiều tin bài, chuyên trang, diễn đàn… theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

2. Phải đảm bảo các nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu theo các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW; thực hiện nghiêm Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy biên chế của hệ thống chính trị; không bỏ trống thời gian, không ngắt quãng công việc, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của người dân, không lơ là mất cảnh giác, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, không làm ảnh hưởng mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2025-2030.

3. Không chủ quan, chiếu lệ, qua loa, bởi việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cần thực hiện chặt chẽ, đồng bộ gắn với việc đổi mới căn bản phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức hoạt động của chính quyền địa phương và của cả hệ thống chính trị.

4. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy sẽ có một lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cấp xã, phường và 3 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, tác động do sắp xếp, tinh giản; đây cũng là vấn đề cần lưu tâm vì tác động đến tâm tư và quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Vì vậy, cần tuyên truyền và giải quyết tốt vấn đề này với một cơ chế thực hiện chế độ, chính sách thấu tình, đạt lý, công tâm, khách quan các vấn đề về an sinh xã hội, lao động việc làm đối với số lượng lớn rời khỏi khu vực công, vừa giữ ổn định tình hình và động viên đội ngũ an tâm công tác, tránh thất thoát, “chảy máu chất xám” làm lãng phí nguồn lực. Các cơ quan truyền thông báo chí là kênh thông tin quan trọng, là cầu nối để nhân dân tham gia giám sát đảm bảo sự minh bạch trong triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đóng góp, hiến kế với phương châm “chính quyền của dân, do dân, vì dân”.

TPHCM hôm nay đang có những bước phát triển với khí thế mới, niềm tin mới trong hành trình hướng tới tương lai, với khát vọng và vững tin bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, xứng đáng với tên gọi TPHCM - Thành phố Anh hùng.

PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM